Homazhet për Fatos Nanon, kryeministri Edi Rama mbërrin i shoqëruar nga bashkëshortja

Transmetuar më 02-11-2025, 13:10
Tiranë- Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mbërritur në ceremoninë mortore që po mbahet në nder të liderit historik të PS-së, Fatos Nano.
Kryeministri Rama shoqërohet nga bashkëshortja e tij, Linda Rama.
Rama gjithashtu do të mbajë dhe një fjalë përmbyllëse si kryeministër i vendit, por mbi të gjitha si pasues i Fatos Nanos në krye të Partisë Socialiste.
