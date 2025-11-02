Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Homazhet për Fatos Nanon, kryeministri Edi Rama mbërrin i shoqëruar nga bashkëshortja
Transmetuar më 02-11-2025, 13:10

Tiranë- Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mbërritur në ceremoninë mortore që po mbahet në nder të liderit historik të PS-së, Fatos Nano.

Kryeministri Rama shoqërohet nga bashkëshortja e tij, Linda Rama.

Rama gjithashtu do të mbajë dhe një fjalë përmbyllëse si kryeministër i vendit, por mbi të gjitha si pasues i Fatos Nanos në krye të Partisë Socialiste.

