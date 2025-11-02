FOTOLAJM/ Rexhina Nano përcjell në banesën e fundit ish-burrin Fatos Nano

Në ceremoninë për nderimin e Fatos Nanos merr pjesë dhe ish gruaja e tij, Rexhina Nano.
Kush është Rexhina Nano
Rexhina Nano është ish-bashkëshortja e ish-kryeministrit shqiptar Fatos Nano. Ata kanë qenë të martuar për shumë vite dhe janë ndarë në fillim të viteve 2000, pas një martese të gjatë që kishte nisur përpara se Fatos Nano të hynte në politikë.
Rexhina është përmendur shpesh në media gjatë viteve ’90, sidomos gjatë periudhave kur Fatos Nano ishte në qendër të vëmendjes politike si kryeministër dhe më pas si kryetar i Partisë Socialiste.
Ndarja e tyre u bë publike në mënyrë të bujshme, pasi ndodhi pak kohë para se Nano të martohej me Xhoana Nanon në vitin 2002.
Pas divorcit, Rexhina Nano ka qëndruar larg skenës publike dhe mediave. Nuk ka shumë të dhëna mbi jetën e saj private apo aktivitetin profesional pas ndarjes, pasi ajo ka zgjedhur të ruajë privatësinë.
Në thelb, Rexhina Nano njihet kryesisht si pjesë e historisë familjare dhe personale të Fatos Nanos, një figurë kyçe e tranzicionit politik shqiptar pas viteve ’90.
