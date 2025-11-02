Hasimja: Nano ishte i korruptuar, jo patriot. Zia i përket familjes dhe PS, jo shqiptarëve

Publicisti Ermal Hasimja komenton ndarjen nga jeta të Fatos Nanos dhe vlerëson se kjo nuk mund të jetë zi për popullin por vetëm për familjen dhe Partinë Socialiste.
Hasimja thotë se Fatos Nano ishte kryeministër i një qeverie të korruptuar dhe shton:
"Qeverisja e tij i solli Shqipërisë shumë më pak sesa duhej nga pikëpamja e zhvillimit dhe integrimit. Ai vuri themelet e sistemit klientelist që Rama përsosi".
Nano nuk kishte ndonjë politikë kombëtare koherente e as ishte patriot: mund të takonte Milosheviçin kur ky ishte një parià dhe pastaj të ndihmonte UÇK-në kur ajo nisi të respektohej nga bashkësia ndërkombëtare.
Nga perspektiva historike ai mund të jetë më i mirë se Ramiz Alia apo Edi Rama dhe mund të ketë sjellë frymë më liberale në PS, por sigurisht nuk ishte kryeministër i mirë për Shqipërinë.
Ngushëllime familjes dhe PS-së, por dita e zisë është e gjitha e tyre", përfundon Hasimja. /noa.al
