Del foto e biznesmenit Dalan Alliaj që dyshohet se u vra nga kushuriri i tij Bertil Alliaj

Vlorë | 2 nëntor 2025
Në foto (majtas) është Dalan Alliaj, 36 vjeç, i cili dyshohet se u vra në pragun e shtëpisë nga kushëriri i tij, Bertil Alliaj 32 vjeç. Ngjarja e rëndë u shënua mbrëmjen e djeshme në fshatin Gjorm të Vlorës. Ai humbi jetën pas një konflikti, ku dyshohet se u qëllua përpara banesës së kushëririt të tij, Bertil Alliaj, 32 vjeç. Pavarësisht ndërhyrjes së familjarëve për ta transportuar drejt spitalit, ai kishte ndërruar jetë.
Menjëherë pas ngjarjes, autori i dyshuar u arratis drejt zonës malore, ndërsa policia nisi një operacion intensiv kërkimi me përdorimin e dronëve dhe forcave speciale. Rreth orës 01:05 të mëngjesit, pas rreth pesë orësh ndjekjeje, Bertil Alliaj u lokalizua në një zonë të pyllëzuar dhe u vu në pranga nga forcat e rendit.
Nga kontrolli i ushtruar ndaj të arrestuarit, u sekuestruan një armë zjarri e tipit “Beretta FS92”, një krehër dhe 10 fishekë, të cilat dyshohet se janë përdorur në ngjarje, ndërsa në vendin e ngjarjes u gjetën prova materiale për hetimin. Para autoriteteve, ai ka dhënë një deklarim të shkurtër, duke thënë se “nuk është ende gati të flasë për motivin”.
Bertil Alliaj rezulton person i dënuar më herët me 35 vite burg për vrasje dhe armëmbajtje pa leje, në lidhje me ngjarjen e njohur si masakra e Çoles e vitit 2015. Pas arrestimit, ndaj tij u ekzekutua vendimi i formës së prerë.
Ndërkohë, viktima Dalan Alliaj ishte administrator i kompanisë “Allidagu” në Fier, me aktivitet në sektorin e ushqimeve, mbarështimit të kafshëve dhe tregtisë së automjeteve. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe motivit të konfliktit.
