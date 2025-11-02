Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Paolo Fox: Shenjat më me fat të ditës – 2 nëntor 2025
Transmetuar më 02-11-2025, 09:00

Më të favorizuarit: Shigjetari, Akrepi, Luani, Gaforrja, Bricjapi

Më pak të favorizuarit: Binjakët, Peshorja, Ujori, Demi, Virgjëresha

Sot yjet ndriçojnë fuqishëm disa shenja që kanë në dorë të marrin hapa të rëndësishëm në dashuri, punë dhe vendime personale. Energjia, guximi dhe aftësia për të parë përpara do të shpërblehen.

🥇 Shigjetari

Yjet të vendosin në qendër të vëmendjes. Energjia dhe entuziazmi yt rikthehen pas një periudhe të lodhshme, duke të bërë më aktiv në çdo fushë. Merkuri në shenjën tënde të ndihmon të komunikosh më mirë, të gjesh marrëveshje dhe të njohësh njerëz të vlefshëm.

💼 Në punë: mundësi të reja për bashkëpunime apo ndryshime pozitive.

💖 Në dashuri: takime të rëndësishme për beqarët dhe rinovim i pasionit për çiftet.

👉 Këshilla: Mos ngurro të ndryshosh drejtim – është koha për risi.

🥈 Akrepi

Nëntori është muaji yt i artë dhe kjo ditë e vërteton. Planetët mbështesin çdo nismë, veçanërisht nëse ke mbyllur një cikël dhe je gati për një tjetër.

💼 Në punë: përparim dhe mundësi për sukses të menjëhershëm.

💖 Në dashuri: Venusi do të të favorizojë shumë, ndaj prit surpriza të këndshme ose rikthime të papritura.

👉 Këshilla: Bëhu më i hapur ndaj emocioneve – ndonjë njohje e rastësishme mund të kthehet në diçka të madhe.

🥉 Luani

Pas tensioneve të muajit të kaluar, Merkuri kthehet në favor dhe bashkë me të – qetësia dhe vitaliteti yt.

💼 Në punë: vlerësime të reja, rikthim i besimit në vete dhe sukses i sigurt.

💖 Në dashuri: rikuperim emocional dhe afrime pas mosmarrëveshjeve.

👉 Këshilla: Relaksohu dhe shijo suksesin pa u krahasuar me të tjerët.

🌠 Gaforrja

Ditë pozitive për ndjenjat. Energjia emocionale që ke ndërtuar tani të ndihmon të forcosh marrëdhëniet dhe të planifikosh të ardhmen me qetësi.

💼 Në punë: bashkëpunime të reja me njerëz që të vlerësojnë sinqerisht.

💖 Në dashuri: është koha për të hapur zemrën dhe për të ndërtuar diçka të qëndrueshme.

👉 Këshilla: Mos e fshih ndjeshmërinë – sot ajo është pika jote e fortë.

🌟 Bricjapi

Dita të jep frymëzim dhe aftësi për të parë gjërat qartë.

💼 Në punë: stabilitet dhe ide të reja që do të konkretizohen së shpejti.

💖 Në dashuri: qetësi, sidomos për çiftet që kanë përballuar vështirësi.

👉 Këshilla: Shfrytëzo këtë ditë për t’u çlodhur dhe për t’u përgatitur për një javë të fortë.

⚠️ Shenjat më pak të favorizuara të ditës

Jo çdo shenjë ka një ditë të lehtë – disa duhet të tregojnë kujdes me vendimet ose komunikimin. Por edhe vështirësitë janë mësime.

🚫 Binjakët

Merkuri kundër sjell tensione dhe keqkuptime, sidomos në marrëdhënie familjare ose profesionale.

💼 Në punë: vonesa ose keqkomunikim në projekte.

💖 Në dashuri: rrezik për grindje për arsye të vogla.

👉 Këshilla: Mos reago menjëherë – prit disa ditë para se të marrësh vendime.

🚫 Peshorja

Dëshira për të pëlqyer të tjerët mund të të bëjë të ndjesh mungesë sigurie.

💼 Në punë: vështirësi në përqendrim dhe ndjesi se puna jote nuk vlerësohet.

💖 Në dashuri: kujdes me fjalët – keqkuptimet janë të mundshme.

👉 Këshilla: Kujdesu për balancën tënde të brendshme dhe mos kërko miratimin e të tjerëve.

🚫 Ujori

Çështjet ekonomike dhe shpenzimet të lodhin. Ka mundësi për vendime të papritura që mund të ndryshojnë shumë gjëra.

💼 Në punë: kujdes me nënshkrimet apo marrëveshjet.

💖 Në dashuri: mos shty diskutimet – fol tani për të shmangur përkeqësime.

👉 Këshilla: Mos bëj prerje të menjëhershme, vepro me maturi.

⚠️ Demi

Kërkon siguri dhe përgjigje që ende nuk kanë ardhur. Ndjen një mungesë ekuilibri.

💼 Në punë: lodhje mendore dhe vonesa në përgjigje.

💖 Në dashuri: ke nevojë për garanci, por mos i kërko me presion.

👉 Këshilla: Qetësohu, nga 6 nëntori vijnë ndryshime pozitive.

⚠️ Virgjëresha

Mendja jote rrotullohet shumë rreth problemeve të punës ose financave.

💼 Në punë: përqendrohuni në një gjë të vetme; mos u ngarko me gjithçka njëherësh.

💖 Në dashuri: prej 6 nëntorit Venusi të ndihmon të qetësohesh dhe të rikuperosh ndjenjat.

👉 Këshilla: Lësho kontrollin për pak, jeta nuk është gjithmonë për t’u analizuar. /noa.al

Për horoskopin ditor, javor e mujor klikoni këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...