Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Xhoana Nano në homazhet për Fatos Nanon. Familjarët pranë figurës së ish-kryeministrit
Transmetuar më 02-11-2025, 08:53

Tiranë | 2 nëntor 2025

Në Pallatin e Kongreseve kanë nisur sot në mëngjes homazhet zyrtare për ish-kryeministrin Fatos Nano, figurë historike e Partisë Socialiste dhe politikës shqiptare.

Ceremonia ka mbledhur familjarë, personalitete të jetës publike dhe qytetarë të shumtë, të cilët po i japin lamtumirën e fundit një prej figurave më të rëndësishme të tranzicionit politik në vend.

Në ceremoninë e homazheve u shfaqën edhe bashkëshortja e tij, Xhoana Nano, djali Sokoli, duke qëndruar pranë familjes në këtë moment zie.

Prezenca e tyre, larg vëmendjes së kamerave prej vitesh, tërhoqi vëmendjen e të pranishmëve, duke reflektuar respekt dhe unitet familjar.

Homazhet kanë nisur në orën 08:30 dhe pritet të vazhdojnë përgjatë ditës. Fatos Nano u nda nga jeta më 31 tetor, në moshën 73-vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të gjerë politike dhe publike.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...