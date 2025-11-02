Xhoana Nano në homazhet për Fatos Nanon. Familjarët pranë figurës së ish-kryeministrit

Tiranë | 2 nëntor 2025
Në Pallatin e Kongreseve kanë nisur sot në mëngjes homazhet zyrtare për ish-kryeministrin Fatos Nano, figurë historike e Partisë Socialiste dhe politikës shqiptare.
Ceremonia ka mbledhur familjarë, personalitete të jetës publike dhe qytetarë të shumtë, të cilët po i japin lamtumirën e fundit një prej figurave më të rëndësishme të tranzicionit politik në vend.
Në ceremoninë e homazheve u shfaqën edhe bashkëshortja e tij, Xhoana Nano, djali Sokoli, duke qëndruar pranë familjes në këtë moment zie.
Prezenca e tyre, larg vëmendjes së kamerave prej vitesh, tërhoqi vëmendjen e të pranishmëve, duke reflektuar respekt dhe unitet familjar.
Homazhet kanë nisur në orën 08:30 dhe pritet të vazhdojnë përgjatë ditës. Fatos Nano u nda nga jeta më 31 tetor, në moshën 73-vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të gjerë politike dhe publike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd