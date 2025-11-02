Horoskopi i Paolo Fox për sot, e diel 2 nëntor 2025, parashikime për secilën shenjë

Lexoni horoskopin ditor të Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: parashikimet astrologjike të sotme për të dielën, 2 nëntor 2025, për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit.
Dashi
Me këto yje je në rrugë të gjatë, por është shumë e rëndësishme të kujtosh që pozicioni i Jupiter i kundërt sjell disa provokime në punë, dhe këtu duhet të jesh me kujdes. Dashi është shenja e së ardhmes, eksperimentimeve: gjithçka që të tjerët nuk e kanë bërë, ti do ta bësh. Megjithatë, nëse mendon tepër për të kaluarën ose zvarris përsëri projekte që kohët e fundit ose viteve të fundit nuk kanë shkuar mirë për të përmirësuar ato, mund të bësh një gabim. Sot dhe nesër përkushto më shumë të tashmen.
REFLEKTIM DHE THELLIM I HAPËSIRËS HËNORE SOT
Nëse mbetesh i lidhur me objektiva të vjetra rrezikon të shpenzosh potencialin që yjet aktualë të ofrojnë: e ardhmja për ty është një derë për të hapur, jo një dhomë për të rregulluar. Shfrytëzo këto ditë për të pranuar të reja, edhe nëse duken të guximshme ose jashtë skemës; ti je lindur për të guxuar. Lëshoje lirshëm rrjedhën e ideve pa peshën e dështimeve të së kaluarës: inovacioni i vërtetë lind nga guximi për të lënë komplikime pas. Nga 6 nëntori, dashuria do të rikuperohet — flas veçanërisht për ata që kanë përjetuar largime kohët e fundit.
—
Demi
Ky është një qiell i rëndësishëm për çështjet e punës, por ata që janë në lidhje të re duan të kenë më shumë siguri; gjithashtu, ata që kanë përjetuar një krizë ose ende nuk kanë përgjigje të qarta. Demi është në kërkim të stabilitetit — nuk flas vetëm për të martuarit ose ata që bashkëjetojnë, por për kë që jetojnë një histori dhe nuk e dinë mirë se ku do të çojë. Për tani gjithçka mbetet në heshtje, por nga 6 nëntori është e mundur të ngresh zërin: tarvit siguri dhe njerëz që të japin garanci.
REFLEKTIM DHE THELLIM I HAPËSIRËS HËNORE SOT
Për ty, siguria është një vlerë e vërtetë, por mund të bëhet edhe një burg nëse kërkon përgjigje përfundimtare aty ku ende nuk janë formuar. Ti, me të drejtë, kërkon garanci te të tjerët dhe pas javës së parë të nëntorit, do të dëshirosh të kesh më shumë siguri. Yjet punojnë për të ndërtuar baza të forta, por je i thirrur të dallosh midis asaj që është vetëm zakon dhe asaj që meriton vërtet të ruhen.
—
Binjakët
E kundërta e Merkuri solli një problem: në astrologji ky planet përfaqëson shkrimet, vëllezërit, të afërmit… konflikte ose largime duhen përballuar me qetësi. Planeti për tani i lindurve në fund të majit dhe më pas të tjerëve sjell disa dyshime ose vonesa; ka prej atyre që do të marrin një javë pushim nga puna për të rimarrë energjitë. Kur Binjakët nuk ndihen të kënaqur mund të kërkojnë referenca të tjera: është normale, edhe pse ndoshta nuk duhej. Megjithatë, nevoja për të qenë me një person të këndshëm ose për të buzëqeshur është e fortë dhe nuk mund të mbyllet. Për të kapërcyer një problem ka nga ata që do të duan afër familjen ose një person të dashur…
REFLEKTIM DHE THELLIM I HAPËSIRËS HËNORE SOT
Në zemër ndjehet dëshira për lehtësi, por mos lë mënjanë aspektet praktike. Të ndjekësh shtytjen emocionale mund të të sjellë lumturi, për sa kohë që nuk humbet nga sysh përgjegjësitë ekonomike. Nuk është e lehtë të gjesh një ekuilibër të brendshëm: kjo edhe sepse ka pasur probleme në familje, Merkuri i kundërt sjell konflikte dhe në raste të veçanta, hidhërime për t’u përballuar. Një person që ka qenë referencë prej vitesh mund të mos jetë më pranë teje…
—
Gaforrja
Nuk duhet të heqësh mënjanë emocionet: shpresoj që dita e djeshme ka sjellë një ndjesi pozitive. Ky është një qiell i përshtatshëm për kë që duan të martohen, bashkëjetojnë, për ata që kanë një histori për të përcaktuar; është një qiell madje i madh për rikuperim edhe për zemrat e vetmuara dhe të gjithë ata që duan të fillojnë diçka të madhe për të ardhmen. Java e ardhshme do të jetë për rikuperim.
REFLEKTIM DHE THELLIM I HAPËSIRËS HËNORE SOT
Sensibiliteti tani është një burim, jo një dobësi. Duhet ta jetosh çdo ndjenjë me gjithë forcën, të jesh transparent me atë që do, të marrësh vendime me guxim në dashuri dhe në bashkëpunime. Bëj kërkesa duke mbajtur në mend që nga 6 nëntori do të rikthehet favori i Venusi — kjo tregon që muaji i ardhshëm do të jetë shumë i rëndësishëm; është koha e sinqeritetit dhe krijimit të lidhjeve të thella.
—
Luani
Po ngjitesh sërish: Merkuri prej disa ditësh është rikthyer në favor dhe edhe ti duhet të ndjesh energji më të madhe. Krahasimi duhet bërë me dy javët e para të tetorit, që ishin të rënda: edhe nëse rezultatet erdhën, mendoj me çmim, pasi të pashë nën presion. Ky fundjavë ndihmon rikuperimin dhe java që vjen do të fillojë me këmbën e duhur. Suksesi nuk mungon dhe kundërshtarët janë tejkaluar…
REFLEKTIM DHE THELLIM I HAPËSIRËS HËNORE SOT
Të duhet vetëm të rikuperosh pak energji psikofizike: nuk mund të bësh gjithçka, vendos për çfarë mund të angazhohesh. Është e mundur që një punë të mos ketë fund, që të jesh i angazhuar nga e hëna në të diel. Jepi vetes pushime dhe kënaqësi, jo vetëm sukses. Lë le të shfaqet karizma jote natyrore pa u shtypur nga peshat e pritshmërive.
—
Virgjëresha
Të përpiqesh të minimizosh është pothuajse e pamundur: e kuptoj që ngjarjet e javëve të fundit kanë qenë shumë të rënda. Ke treguar një flemë dhe një kapacitet analizimi të situatave vërtet të jashtëzakonshme, je një shembull për të tjerët. Megjithatë, ka mbetur emocioni i fortë, ankthi veçanërisht natën, ndoshta i lidhur me ndryshime në punë ose me investime të bëra. Dashuria bëhet sërish e rëndësishme nga 6 nëntori. Kujdes nëse ka mosmarrëveshje për çështje parash, trashëgimi, veçanërisht me vëllezërit ose të afërmit, ish-partnerë. Nëse ka një mosmarrëveshje për shtëpinë, një çështje ligjore e hapur ndalon për disa javë… Pjesa e dytë e nëntorit do të sjellë siguri më të madhe.
REFLEKTIM DHE THELLIM I HAPËSIRËS HËNORE SOT
Racionaliteti të shpëton, por nuk mund të refuzosh vazhdimisht pjesën emocionale. Nëse trazimi nuk largohet, është sepse brendia jote ka nevojë për dëgjim dhe butësi. Ndoshta të ndalosh për një çast dhe të tërhiqesh në njerëz të këndshëm është e rëndësishme. Nuk ka vetëm një “problem për t’u zgjidhur”, dhe përballimi i gjithçkaje në të njëjtën kohë mund të jetë vetë problem. Në dashuri, për rrjedhojë, hapu pa frikë përpara atij që mund të të ofrojë strehë kuptimi dhe përqafim të sinqertë.
—
Peshorja
Është e vërtetë që disa çështje pune duhet rishikuar, që ndoshta nuk erdhën të gjitha paratë që dëshiroje; nëse puna jote ka kontakt me të tjerët ose ke nevojë për konfirmime, së fundmi ke përballur me dyshime. Qielli është pak në rënie përsa i përket miratimeve: për Peshoren është e rëndësishme t’i pëlqesh vetes dhe të pëlqesh, edhe nëse duket se je shenjë që injoron kritikat. Kujdes të mos japësh shumë rëndësi gjykimit të atyre që nuk e meritojnë vëmendjen tënde.
REFLEKTIM DHE THELLIM I HAPËSIRËS HËNORE SOT
Mos lejo që opinionet e të tjerëve të kondicionojnë perceptimin që ke për veten: e di që ndryshimet i përballon vetëm ti, në personin e parë. Edhe nëse Jupiteri lë shumë dyshime të hapura, së shpejti do të vijnë zgjidhje: harmoninë e vërtetë e krijon brenda vetes, jo në sytë e atyre që të vëzhgojnë. Lëre mënjanë ata që gjykojnë pa kuptuar.
—
Akrepi
Nëse ke një intuitë, ose nëse dje ka patur një takim të veçantë, përfito nga ky periudhë. Gjithçka është në evolucion; nëntori do të jetë një muaj me rezultate të mëdha: nëse ke mbyllur një projekt, menjëherë është hapur një tjetër. Sigurisht, duhet pjesëmarrja jote në ngjarje — horoskopi tregon mundësi por nuk sjell suksesin vetë: për atë duhet të kujdesesh ti me përgatitjen tënde! Do të doja që të rivlerësoje dashurinë — nga nëntori Venusi do të jetë në shenjën tënde: kush e di nëse kjo ditë nuk jep tashmë sinjale të veçanta.
REFLEKTIM DHE THELLIM I HAPËSIRËS HËNORE SOT
Aftësia jote për të u ngritur është për t’u admiruar; është momenti të guxosh edhe në planin afektiv. Edhe një takim rastësor mund të ndryshojë jetën: një fjalë, një gjest, një shkëmbim mund të shënojë perspektiva të zemrës. Mos ki frikë të lëvizesh: dashuria që vjen tani mund të të befasojë dhe të ndriçojë gjithçka tjetër. Një miqësi që ka lindur këto ditë mund të bëhet diçka më shumë ose do të rikthehesh tek një person që ka munguar prej kohësh.
—
Shigjetari
Je në mesin e shenjave që në këtë periudhë mund të riprezantohen më mirë, duke përjetuar çdo ngjarje me energji dhe forcë të lavdërueshme. Nëse përsëritja dhe tensioni i muajve të parë të vitit tënd kishin bllokuar optimizmin, tani po rikthehet: rikthehet dëshira për të hedhur veten në lojë. Merkuri në shenjën tënde ndihmon edhe takimet. Gjithashtu, ky është një qiell që zhvillon jo vetëm rastet por edhe ide të mira. Prandaj do të jetë më e lehtë të përfshihesh.
REFLEKTIM DHE THELLIM I HAPËSIRËS HËNORE SOT
Hap për ty një stinë zbulimi dhe rinovimi. Mos ngel në pozicionet e vjetra: prano ndryshimin. Forca që ke është ngjitëse dhe mund të tërheqë jo vetëm ty, por edhe ata që ke pranë, drejt objektivave të reja dhe të përbashkëta. Mos nënvlerëso njerëzit që takon tani: mund të jenë copëza që mungonin për një hap cilësor. Kjo vlen si për dashurinë ashtu edhe për punën.
—
Bricjapi
Në pritje një ditë me frymëzim, por këshilla është të jesh i hapur për relaksim nëse është e mundur. E di që fillimi i javës është gjithmonë pak më i rëndë — të hënën dhe të martën — për shkak të angazhimeve të shumta që që nga shtatori ke përjetuar komplikime ose vonesa; prandaj përfito nga kjo e diel për t’u relaksuar, në mënyrë që të jesh gati të japësh maksimumin nesër dhe pasnesër. Emocione në proces dhe dashuri sërish aktive nga 6 nëntori. Vendime për çiftet që duan të mirëmbajnë marrëdhënien.
REFLEKTIM DHE THELLIM I HAPËSIRËS HËNORE SOT
Ndalohu për një çast, nëse është e mundur. Të rrethohesh me njerëz të këndshëm është diçka që duhet bërë pikërisht sot, pa pendime. Po, sepse zakonisht kur ndalon ose lë mënjanë punën, edhe nëse nuk e pranosh, ndihesh pak fajtor. Vetëm kështu do të përballosh javën me qartësi dhe vigjilencë. Dashuria që kthehet duhet të të gjejë të disponueshëm dhe të hapur: ai që është pranë tëndje dëshiron të shohë pjesën më personale dhe spontane të teje.
—
Ujori
Janë yje të veçantë për para dhe shpenzime. Ujori është bujar, por Urani që sundon këtë shenjë sjell goditje të papritura dhe mbyllje të shpejta. Nëse deri tani ke toleruar kushte të caktuara, nga tani mund të vendosësh të shkruash një letër dhe të thuash mjaft: prerje të qarta, çliruese, që do të jenë të rëndësishme në këtë nëntor. Çështje burokratike ose ekonomike me vonesë, në dashuri nëse ka dyshime, është më mirë të flasësh tani, para se të vijë java e dytë e nëntorit…
REFLEKTIM DHE THELLIM I HAPËSIRËS HËNORE SOT
Kur ndjen që nuk mund të tolerosh më një situatë, është shenjë që je gati të çlirohesh me të vërtetë nga ajo që të kufizon. Je i vendosur për prerje; mundesh të tolerosh deri në një pikë, pastaj mjaft. Nga ana tjetër, je i sunduar nga Urani, planeti i ndryshimeve të papritura: ndryshimet janë të vlefshme në këtë periudhë. Në dashuri, lidhjet që janë prej kohësh kanë nevojë për rishikim, për një shtytje më shumë…
—
Peshqit
Vazhdojnë të jenë një stinë e rëndësishme në jetën tënde dhe shpresoj që të kesh marrë miratime. E rëndësishme është të mos lejojsh që dembelizmi ose frika për të ndryshuar të bllokojë rrugën. Kur jeton një situatë të qëndrueshme ose intriguese mendon se nuk duhet të kërkosh më tepër, por kjo është pikërisht koha kur, veçanërisht nëse je profesionist i lirë, nga diçka lind diçka tjetër. Java që vjen sjell disa dyshime. Ose nëse ka diçka që nuk të pëlqen dhe e ke mbajtur brenda, do të doje të çlirohesh dhe të flasësh… Ne do ta shohim së bashku.
REFLEKTIM DHE THELLIM I HAPËSIRËS HËNORE SOT
Kap çdo rast, të kesh planetet në favor nuk mjafton, duhet të japësh më të mirën kur ndizet reflektori dhe jemi në qendër të skenës; është e dobishme edhe të mbash pritshmëri konkrete dhe jo iluzione. Intuita jote sot është e shkëlqyer: përdore për të krijuar kontakte të reja dhe për të lançuar ide, sidomos nëse punon vetë. Mos shty ndryshimet që ndjen të nevojshme. Nëntori në përgjithësi do të jetë një muaj shumë i rëndësishëm, me emocione të mëdha dhe për disa me zgjedhje për jetën. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd