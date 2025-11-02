Bayern mbetet ‘makineri’. Edhe pse i munguan titullarë, arrin një fitore të lehtë ndaj Leverkusen

GJERMANI – Pavarësisht lojtarëve që kanë luajtur në fushë apo kundërshtarit të ditës, ky Bayern Munich mbetet një makinë.
I paepur që nga fillimi i sezonit (15 fitore, 0 barazime, 0 humbje), liderët e Bundesligës dhe nënkampionët në fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve shfaqën edhe një herë talentin e tyre kundër një skuadre të Bayer Leverkusen që, ndonëse nuk është më skuadra fituese e titullit të pamposhtur e sezonit 2023-2024, mbetet një pretendente serioze për një vend në podium.
Të shtunën pasdite në Allianz Arena, një botë dukej se i ndante dy ekipet. Pavarësisht mungesës së yjeve të saj – Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, Dayot Upamecano dhe Aleksandar Pavlovic, të cilët u lanë në stol përpara ndeshjes së ardhshme kundër Parisit në Ligën e Kampionëve – Bayern shpejt mori kontrollin e ndeshjes.
Duke dominuar në posedim të topit dhe duke krijuar raste, lojtarët e Vincent Kompany-t treguan finalizimin e tyre klinik: Serge Gnabry hapi serinë e rezultatit në minutën e 25-të, i ndjekur nga Nicolas Jackson, titullar në vend të Kane, i cili gjithashtu gjeti rrjetën.
Para përfundimit të pjesës së parë, Raphaël Guerreiro shfrytëzoi një gabim të pafat të Loïc Badé – një harkim i devijuar në portën e tij – për të zgjeruar epërsinë 3-0.
Në pjesën e dytë, as futja në lojë e Kane, Diaz dhe Olise në minutën e 59-të nuk arriti ta zgjeronte epërsinë e Bayernit. Por puna thelbësore ishte bërë tashmë: Bayern siguroi një fitore bindëse dhe konfirmoi formën e tyre mbresëlënëse përpara ndeshjes së së martës në Parc des Princes kundër PSG-së (ora 21:00).
Ky demonstrim i fundit i forcës shërben si një kujtesë se Bayern Munich është një pretendent serioz për titullin e "ekipit më të mirë në Evropë" këtë sezon. Ai ka shënuar më pak se tre gola në vetëm dy ndeshje këtë sezon: Superkupën e Gjermanisë kundër Stuttgartit (2-1) dhe ndeshjen e Bundesligës kundër Dortmundit (2-1).
