Cristiano Ronaldo shënon edhe dy gola të tjerë…i afrohet rekordit të tij

ARABI SAUDITE – Pas eliminimit tronditës në Kupën e Arabisë Saudite ndaj Al Ittihad-it të Sergio Conceição-s, Al Nassr i Jorge Jesus u rikthye te fitorja në kampionat, duke mposhtur Al Fayha me rezultat 2-1. Megjithatë, triumfi erdhi mes polemikave të shumta dhe në mënyrë shumë dramatike.
Cristiano Ronaldo, edhe një herë protagonist absolut, shënoi ‘dopietë’ dhe përmbysi rezultatin për skuadrën e tij. Goli i dytë dhe fitorja e verdhezinjve erdhën nga pika e penalltisë në minutën 90+14’, një vendim që shkaktoi reagime të forta në Arabinë Saudite.
Portugezi 40-vjeçar realizoi me qetësi, duke çuar në qiell tifozët e Al Nassr-it dhe duke regjistruar golat e radhës në karrierën e tij të jashtëzakonshme: 951 dhe 952. Me këtë fitore, Al Nassr vazhdon ecurinë perfekte me 7 fitore në 7 ndeshje në Saudi Pro League, ndërsa Ronaldo vazhdon të shkruajë historinë me gola dhe momente vendimtare në futbollin botëror.
