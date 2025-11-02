Reali fiton me ‘poker’ golash ndaj Valencias!

SPANJE – Real Madridi regjistroi një fitore të thellë 4-0 kundër Valencias në “Santiago Bernabéu”, në ndeshjen e javës së 11-të të LaLiga-s, duke konfirmuar formën e shkëlqyer dhe dominimin në kampionat.
Madrilenët e nisën ndeshjen fuqishëm dhe në minutën e 19-të Kylian Mbappé kaloi vendasit në avantazh. Sulmuesi francez mori përsipër ekzekutimin e një penalltie dhe me qetësi e dërgoi topin në cepin e poshtëm të majtë, pasi priti lëvizjen e portierit Agirrezabala.
Në minutën e 31-të, Mbappé shënoi golin e dytë personal dhe të ndeshjes. Arda Güler dha një krosim perfekt në zonë, dhe francezi devijoi topin në rrjetë me saktësi për rezultatin 2-0.
Para përfundimit të pjesës së parë, në minutën e 44-të, Jude Bellingham shtoi golin e tretë. Mesfushori anglez kontrolloi topin jashtë zonës dhe goditi fort e saktë drejt këndit të poshtëm të djathtë, duke vulosur një pjesë të parë dominuese.
Në fraksionin e dytë, Real Madrid menaxhoi ritmin, ndërsa Valencia u përpoq të reagonte, por pa rrezikuar seriozisht. Në minutën e 82-të, Alvaro Carreras i vuri vulën fitores me një goditje të fuqishme nga kufiri i zonës pas një topi të kthyer, duke dërguar sferën në këndin e sipërm të djathtë për 4-0.
Një paraqitje e frikshme nga Real Madridi, që vazhdon garën për titull me moral të lartë dhe me ‘yjet’ e tij në formë të shkëlqyer.
