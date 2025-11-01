Ngjarja në Gjorm, kush është Bertil Alliaj, autor i ngjarjes në Çole i dënuar me 35 vjet burg në mungesë

Vlorë-Policia e Vlorës ka dhënë detaje për ngjarjen e rëndë mbrëmjen e së shtunës në fshatin Gjorm, ku mbeti i vrarë 36-vjeçari Dalan Aliaj.
Nga veprimet e para hetimore, dyshohet se autori është kushëriri i tij, Bertil Aliaj, i cili aktualisht është në kërkim dhe është i përfshirë më parë në Masakrën e Çoles.
Pas kryerjes së krimit, Bertil Aliaj është larguar drejt zonës malore përreth, ku dyshohet se fshihet. Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë po punojnë intensivisht për kapjen e tij, ndërsa Prokuroria po koordinon veprimet hetimore për dokumentimin e plotë të ngjarjes.
Masakra e Çoles ndodhi në prill të vitit 2015, kur pas një sherri në një kazino mbetën të vrarë shtetasit Albi Limaj, Haki Rakipi dhe Ardi Velaj. Policia arrestoi si autorë Aleksandër Llanaj, Ani Begaj dhe Bertil Aliaj. Gjatë procesit gjyqësor, Aleksandër Llanaj u dënua me burgim të përjetshëm, ndërsa Ani Begaj dhe Bertil Aliaj u dënuan me nga 35 vjet burg në mungesë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd