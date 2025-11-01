Dalan Aliaj në Vlorë dyshohet se u vra nga djali i xhaxhait, Berti Aliaj. Policia e shpall në kërkim

Pas hetimeve të para mbi ngjarjen tragjike në fshatin Gjorm, ku u vra me armë zjarri Dalan Aliaj, Policia e Vlorës ka identifikuar autorin e dyshuar. Bëhet fjalë për Berti Aliaj, djalin e xhaxhait të viktimës, i cili dyshohet se ka qëlluar kushëririn e tij.
Pas kryerjes së krimit, Berti Aliaj është larguar drejt zonës malore përreth, ku dyshohet se aktualisht po fshihet.
Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë po vijojnë punën intensive për lokalizimin dhe kapjen e tij, ndërsa Prokuroria e Vlorës po koordinon veprimet hetimore për dokumentimin e plotë të ngjarjes.
