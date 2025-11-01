Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Gjenden mbetje kockore në shpellën e ‘Kopilës’, dyshohet të jenë njerëzore
Transmetuar më 01-11-2025, 21:41

Një zbulim i çuditshëm ka tronditur mbrëmjen e kaluar zonën e Leskovikut në Kolonjë, ku gjatë një ekspedite, disa qytetarë shqiptarë kanë gjetur fragmente kockash brenda Shpellës së Kopilës, e cila ndodhet brenda liqenit termik që ishte zbuluar disa muaj më parë.

Sipas informacioneve paraprake, kockat dyshohet se mund të jenë njerëzore. Ato u gjetën në orët e vona të mbrëmjes së djeshme, ndërsa policia ngriti menjëherë një grup hetimor për sigurimin e vendit të ngjarjes.

Aktualisht, forcat e rendit bashkëpunojnë me prokurorinë e rrethit gjyqësor Korçë për kryerjen e veprimeve të tjera hetimore, me qëllim zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje misterioze.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...