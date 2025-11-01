Gjenden mbetje kockore në shpellën e ‘Kopilës’, dyshohet të jenë njerëzore

Një zbulim i çuditshëm ka tronditur mbrëmjen e kaluar zonën e Leskovikut në Kolonjë, ku gjatë një ekspedite, disa qytetarë shqiptarë kanë gjetur fragmente kockash brenda Shpellës së Kopilës, e cila ndodhet brenda liqenit termik që ishte zbuluar disa muaj më parë.
Sipas informacioneve paraprake, kockat dyshohet se mund të jenë njerëzore. Ato u gjetën në orët e vona të mbrëmjes së djeshme, ndërsa policia ngriti menjëherë një grup hetimor për sigurimin e vendit të ngjarjes.
Aktualisht, forcat e rendit bashkëpunojnë me prokurorinë e rrethit gjyqësor Korçë për kryerjen e veprimeve të tjera hetimore, me qëllim zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje misterioze.
