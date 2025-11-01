Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Plagosje me armë zjarri në Vlorë. Një i ri në gjendje të rëndë transportohet drejt spitalit
Transmetuar më 01-11-2025, 20:50

Vlorë, 1 nëntor 2025

Një plagosje me armë zjarri është regjistruar mbrëmjen e sotme në fshatin Gjorm të Bashkisë së Selenicës, në qarkun e Vlorës.

Sipas burimeve nga vendngjarja, një shtetas rreth 35 vjeç është plagosur rëndë dhe po transportohet drejt Spitalit Rajonal të Vlorës për ndihmë mjekësore të specializuar.

Paraprakisht mësohet se i plagosuri ndodhej në banesën e djalit të xhaxhait të tij në fshatin Gjorm, kur ka ndodhur ngjarja. Ende nuk dihen rrethanat e sakta të plagosjes dhe identiteti i autorit të dyshuar.

Sipas dëshmive të para të banorëve, i plagosuri është me origjinë nga fshati Levan i Fierit.

Policia e Vlorës ndodhet në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe identifikimin e autorit të ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...