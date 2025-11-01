Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
3 alpinistë gjermanë humbin jetën në një ortek në Itali
Transmetuar më 01-11-2025, 20:40

Tre alpinistë gjermanë kanë humbur jetën pasditen e së shtunës, si pasojë e një orteku në zonën e Ortles, pranë Cima Vertana, në Tirolin Jugor.

Ngjarja ndodhi rreth orës 16:00, ku në aksident u përfshinë një grup prej pesë alpinistësh gjermanë me ski, dhe deri më tani janë raportuar tre viktima.

Operacionet janë duke vazhduar, të koordinuara nga Stacioni i Shpëtimit Malor Solda me mbështetjen e Stacioneve fqinje të Shpëtimit Alpin, shërbimit të shpëtimit malor Guardia di Finanza, shërbimit të shpëtimit me helikopter dhe zjarrfikësve në luginë.

