Trukuan ndeshjet/ UEFA përjashton për 7 vjet dy klube evropiane

Dy klube evropiane aktualisht po vuajnë pezullime shtatëvjeçare nga të gjitha garat e UEFA-s për shkak të një sërë shkeljesh disiplinore.
UEFA ka zbatuar ndalime për një numër klubesh futbolli vitet e fundit dhe për të gjithë vendin e Rusisë në tërësi. Të gjitha klubet ruse aktualisht janë të ndaluara të marrin pjesë në garat e UEFA-s, një vendim që u dha menjëherë pas pushtimit të paligjshëm të Ukrainës nga vendi në shkurt të vitit 2024. Dy klube nga vende të tjera po vuajnë gjithashtu pezullime, me një ekip të pezulluar nga turnetë e UEFA-s për një total prej shtatë vitesh në vitin 2021.
Klubi letonez FK Ventspils u përjashtua nga garat e UEFA-s pasi organi qeverisës i futbollit evropian i akuzoi ata për mashtrim, ryshfet dhe korrupsion, si dhe shkelje të integritetit të ndeshjeve dhe garave’. Më konkretisht, hetimi i UEFA-s u përqendrua rreth akuzave për manipulim ndeshjesh gjatë një ndeshjeje kualifikuese të Europa League midis Ventspils dhe skuadrës së Ligue 1 Bordeaux – këta të fundit nuk ishin të përfshirë në aferë, në korrik 2018.
Ndërkohë, presidenti i Ventspils, Adlan Shishkanov, u akuzua për të njëjtat vepra penale dhe u pezullua për jetë nga Komisioni i Kontrollit, Etikës dhe Disiplinës së UEFA-s. Ndërkohë, menaxheri sportiv Nikolajs Djakins u pezullua për katër vjet për të njëjtat akuza. Megjithatë, ndalimi në fakt nuk vlen më sepse Ventspils u shkri si skuadër në korrik 2021, një muaj pasi u njoftua ndalimi, për shkak të problemeve financiare dhe më pas u likuidua në janar 2024. Një klub tjetër me emërimin JFK Ventspils, u krijua më vonë atë vit dhe garon në divizionin e dytë të Letonisë. Nuk është e qartë nëse ndalimi vlen për klubin e ri, i cili do të duhet ose të fitojë Kupën e Letonisë ose të ngjitet në Ligën e Lartë të Letonisë dhe më pas të përfundojë në tre vendet e para sezonin e ardhshëm që pezullimi të hyjë në fuqi.
Ekziston edhe një ekip i dytë që po vuan gjithashtu një ndalim shtatëvjeçar nga garat e UEFA-s, skuadra malazeze FK Arsenal Tivat që është aktualisht i pezulluar për trukim ndeshjesh. Ata u akuzuan për shkelje të rregulloreve që lidhen me ‘parimet e përgjithshme të sjelljes’ dhe ‘integritetin e ndeshjeve dhe garave, si dhe trukimin e ndeshjeve’. UEFA hetoi një ndeshje Ligës së Konferencëa në Europëm në vitin 2023 kundër skuadrës armene Alashkert, duke rezultuar në një pezullim fillestar 10-vjeçar për klubin dhe një pezullim të përjetshëm për mbrojtësin e Arsenal Tivat, Nikola Celebic.
Shokët e ekipit Cetko Manojloviç, Radule Zivkoviç dhe Dushan Paletiç u pezulluan të gjithë me nga 10 vjet, megjithëse më pas pezullimi i Paletiç u anullua nga apeli. Ndalesa e klubit u ndryshua gjithashtu në shtatë vjet pas një apelimi pjesërisht të suksesshëm, deri në dhe duke përfshirë sezonin 2031/32.
