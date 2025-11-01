Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
United ndalet në Nottingham, Crystal Palace shkëlqen dhe Fulham shkatërron Wolves
Transmetuar më 01-11-2025, 19:40

Manchester United u ndal në barazim 2-2 në transfertë ndaj Nottingham Forest, duke frenuar serinë pozitive prej tre fitoreve radhazi në Premier League. Pavarësisht avantazhit fillestar nga Casemiro (34’), “djajtë e kuq” u përmbysën brenda dy minutave në fillim të pjesës së dytë, pas golave të Gibbs-White (48’) dhe Savona (50’), përpara se Amad Diallo të shpëtonte pikën me një goditje spektakolare volej në minutën e 81-të.

Të dyja skuadrat patën mundësi të arta në fund, por barazimi mbeti rezultati final. Forest shmang një tjetër humbje pas katër disfata radhazi, ndërsa United mbetet në garë për zonën europiane, por konfirmon luhatjet e këtij sezoni.

Crystal Palace, fitore bindëse ndaj Brentford Edhe pas kualifikimit të fortë në Kupën e Ligës kundër Liverpool, Crystal Palace vijoi formën e shkëlqyer, duke mposhtur 2-0 Brentford. Jean-Philippe Mateta shënoi golin e tij të 8-të sezonal (31′), ndërsa një autogol i Collins (51’) vulosi rezultatin. “Shqiponjat” ngjiten në mesin e tabelës dhe japin sinjale force.

Fulham “demolues” ndaj Wolves Në përballjen direkte për mbijetesë, Fulham triumfoi thellë 3-0 ndaj Wolves, që mbetet skuadra e vetme pa fitore këtë sezon. Sessegnon (9’), Wilson (62’) dhe autogoli i Mosquera (75’) vulosën fitoren e londinezëve, ndërsa Wolves luajti me një lojtar më pak që prej minutës së 36-të pas kartonit të kuq për Agbadou. Brighton rikthehet te fitorja kundër Leeds Pas humbjes së fundit, Brighton reagoi fuqishëm duke mposhtur 3-0 Leeds United. Welbeck hapi serinë (11’), ndërsa Diego Gomez shënoi dy gola të shpejtë (64’, 70’) duke mbyllur një paraqitje dominuese.

Në Premier League, gara mbetet e ndezur si për kreun, ashtu edhe për mbijetesën, me ekipet që vazhdojnë të dorëzojnë spektakël javë pas jave.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...