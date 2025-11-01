Lamine Yamal njofton ndarjen e tij nga Nicki Nicole

SPANJE – Lamine Yamal, ylli i ri i FC Barcelona-s, i ka dhënë fund thashethemeve duke konfirmuar publikisht ndarjen e tij nga këngëtarja argjentinase Nicki Nicole.
Për disa ditë, spekulimet kishin qenë të shumta rreth natyrës së marrëdhënies së tyre, veçanërisht pas një periudhe distance të vëzhguar nga fansat e tyre në rrjetet sociale.
Këtë të premte, në deklaratat e dhëna për gazetarin Javi Hoyos dhe të raportuara nga Sport, futbollisti 18-vjeçar donte ta sqaronte situatën njëherë e përgjithmonë: "Nuk jemi më bashkë", deklaroi ai, duke i dhënë fund dyshimeve dhe thashethemeve. Lojtari gjithashtu donte të heshtte aludimet për pabesi që qarkullonin në internet.
Lamine Yamal dhe Nicki Nicole janë ndarë
“Nuk është për shkak të ndonjë pabesie. Ne thjesht u ndamë dhe kaq. Çdo gjë tjetër që thuhet nuk ka të bëjë fare me marrëdhënien tonë”, sqaroi Lamine Yamal.
Fjalë të thjeshta, por të drejtpërdrejta, synonin të qetësonin stuhinë mediatike që rrethonte jetën e tij dashurore. Çifti, me një numër të madh ndjekësish në mediat sociale, kishte tërhequr vëmendje të konsiderueshme muajt e fundit. Lamine Yamal dhe Nicki Nicole ishin parë së bashku në disa raste, veçanërisht në evente publike dhe përmes postimeve të ndara në Instagram.
Lidhja e tyre e ngushtë, e dukshme në ndërveprimet e tyre online, fitoi shpejt mbështetjen e shumë fansave të tyre, duke i bërë ata një nga çiftet e reja më të përfolura të momentit. Megjithatë, në javët e fundit, disa vëzhgues vunë re zhdukjen e fotove të tyre së bashku dhe mungesën e ndërveprimit midis tyre, duke ringjallur spekulimet për një ndarje të mundshme.
Një njoftim i bërë nga vetë lojtari
Në fund të fundit, ishte vetë lojtari i Barçës ai që zgjodhi ta sqaronte situatën, duke i shuar kështu thashethemet. Zbulimi u transmetua në programin spanjoll "D Corazón", të drejtuar nga Javi Hoyos, dhe menjëherë u bë viral në mediat sociale. Shumë përdorues të internetit reaguan ndaj njoftimit, të ndarë midis habisë dhe zhgënjimit, ndërsa të tjerë vlerësuan sinqeritetin e lojtarit të ri.
Thashethemet kishin qarkulluar rreth një episodi të mundshëm xhelozie ose pabesie të supozuar gjatë udhëtimit të fundit të Lamine Yamal në Milano, ku ai u pa me miqtë. Vetë Yamal donte ta sqaronte situatën: "Nuk i kam qenë jobesnike atij dhe nuk kam qenë me askënd tjetër", deklaroi ai, duke u përpjekur t’i jepte fund spekulimeve të egra.
Nga ana e saj, Nicki Nicole ende nuk ka reaguar publikisht ndaj njoftimit të ndarjes së tyre. Këngëtarja, e cila është gjithashtu shumë aktive në mediat sociale, ka postuar vetëm përmbajtje promovuese për projektet e saj muzikore ditët e fundit, pa u ndalur drejtpërdrejt në marrëdhënien e saj me futbollistin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd