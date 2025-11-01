Masakër në Kretë, 3 të vdekur dhe 15 të plagosur – një fshat i tërë në gjendje lufte

1 Nëntor 2025, Heraklion, Kretë – Një ngjarje tragjike ka tronditur fshatin Vorizia në Heraklion, ku tre persona humbën jetën dhe të paktën 15 të tjerë u plagosën si pasojë e një konflikti mes dy familjeve.
Autoritetet greke bëjnë me dije se situata në fshat mbetet jashtëzakonisht e tensionuar. Sipas raportimeve, disa nga të plagosurit ndodhen në gjendje të rëndë dhe janë dërguar me urgjencë në spitalet e Heraklionit dhe qendrat shëndetësore përreth.
Forcat e policisë janë angazhuar masivisht në vendngjarje për të rikthyer rendin dhe për të koordinuar hetimet, ndërsa ende nuk ka të dhëna për arrestime. Autoritetet paralajmërojnë se situata mbetet e tensionuar dhe po monitorohet me kujdes.
