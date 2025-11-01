Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Një vit nga tragjedia e Novi Sadit, mijëra njerëz protestojnë në qytetin ku ndodhi incidenti me 16 viktima
Transmetuar më 01-11-2025, 14:49

1 Nëntor 2025, Novi Sad – Sot shënohet një vit nga aksidenti tragjik në Novi Sad, ku 16 persona humbën jetën pas shembjes së një tende pranë Stacionit Hekurudhor.

Në qytet, mijëra qytetarë dhe studentë morën pjesë në homazhe dhe tubime përkujtimore.

Në Serbi u shpall një ditë zie, ndërsa Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe, Porfirije, zhvilloi shërbimin përkujtimor vjetor në Tempullin e Shën Savës në Beograd.

Studentët dhe qytetarët shprehën respektin e tyre për viktimat dhe kërkuan drejtësi për tragjedinë, për të cilën asnjë person nuk është dënuar ende.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

