Shoferi i dehur përplas furgonin, 5 udhëtarë të plagosur

1 Nëntor 2025, Dibër – Policia Rrugore ka arrestuar në flagrancë një 58-vjeçar, F. C., banues në Viçisht, pas një aksidenti në fshatin Çerenec. Ai humbi kontrollin mbi furgonin që drejtonte në gjendje të dehur, duke shkaktuar lëndimin e pesë pasagjerëve, dy prej të cilëve u transportuan në spital, jashtë rrezikut për jetën.
Hetimet treguan se 58-vjeçari ushtronte aktivitetin e transportit të udhëtarëve pa licencën përkatëse. Kundrejt tij rëndojnë akuzat për “Drejtim automjeti në mënyrë të parregullt” dhe “Fshehje të ardhurash”.
Materialet i janë referuar organit të prokurorisë, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit vazhdojnë.
