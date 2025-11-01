Propozohen ndryshime në ligjin për nëpunësin civil: rritje transparence, rekrutime nga jashtë dhe riformatim pagash

Tiranë, 1 nëntor 2025 – Qeveria shqiptare ka propozuar një paketë ndryshimesh të rëndësishme në Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, me synimin për të modernizuar modelin e shërbimit civil, rritur transparencën dhe krijuar më shumë hapësira për profesionistë të kualifikuar nga jashtë administratës publike.
Projektligji, i publikuar për konsultim nga Ministrja e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin, znj. Adea Pirdeni, parashikon ndërhyrje në disa nivele të strukturës dhe funksionimit të administratës, për të garantuar një sistem më efikas, të drejtë dhe të bazuar në meritë.
Rekrutime më të hapura dhe standard i unifikuar kombëtar
Ndryshimet synojnë përmirësimin e procesit të pranimit dhe ristrukturimin e modelit të rekrutimit në të gjitha nivelet e administratës publike.Do të zbatohet një standard unik rekrutimi, i cili shtrihet në të gjitha institucionet publike, qofshin apo jo pjesë e shërbimit civil. Procesi do të administrohet nga një Komision Kombëtar i Atestimit, me përfaqësues nga qeveria, institucionet e pavarura dhe pushteti vendor.
Modeli i ri i pranimit në nivelin hyrës do të zhvillohet në dy faza:
Testim kombëtar i uniformizuar, i administruar nga Departamenti i Administratës Publike (DAP);
Konkurs specifik për pozicionin vakant, i zhvilluar nga institucioni përkatës nën mbikëqyrjen e DAP.
Rritje e kufirit për rekrutimet nga jashtë
Një nga ndryshimet më të dukshme është rritja e kufirit për kandidatët që mund të rekrutohen nga jashtë shërbimit civil, nga 20% në 50% të pozicioneve vakante në një vit kalendarik.Kjo nismë synon të krijojë një administratë më të hapur dhe fleksibël, duke sjellë ekspertizë të re nga sektori privat dhe akademik.
Mandate të kufizuara dhe transparencë në drejtimin e institucioneve
Për nëpunësit e nivelit të lartë drejtues, projektligji parashikon transparencë dhe fleksibilitet më të madh në procesin e përzgjedhjes dhe vlerësimit.Do të ketë shpallje individuale për çdo pozicion vakant, ndërsa sekretarët e përgjithshëm dhe titullarët e institucioneve do të kenë mandate 5-vjeçare të rinovueshme.Ndërhyrjet diskrecionare në përzgjedhje do të kufizohen, duke forcuar parimin e meritokracisë.
Sistem i ri pagash dhe vlerësimi të performancës
Një tjetër element i rëndësishëm i reformës është riformatimi i strukturës së pagave, me qëllim motivimin dhe shpërblimin e performancës së lartë.Parashikohet heqja e avancimit automatik në shkallët e pagës, dhe futja e një boni vjetor për punonjësit me rezultate të larta, bazuar në një sistem të ri vlerësimi me pesë nivele performance.
Synim: administratë moderne dhe profesionale drejt integrimit europian
Në njoftimin e Këshillit të Ministrave thuhet se ndryshimet ligjore janë pjesë e përpjekjeve për të ndërtuar një administratë publike moderne, të bazuar në meritë dhe profesionalizëm, si pjesë e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.
Projektligji është hartuar në bashkëpunim me ekspertët e Programit “BE për Mirëqeverisjen” dhe ekspertët e OECD/SIGMA, si dhe do t’i nënshtrohet një procesi të gjerë konsultimi publik me të gjitha grupet e interesit që prej 31 tetorit 2025.
Fokusi i reformës
Standard unik kombëtar për rekrutime në të gjitha institucionet publike;
Model i dyfazuar për pranimin në shërbimin civil;
Mandate 5-vjeçare të rinovueshme për drejtuesit e institucioneve;
Rritje e kufirit të rekrutimeve nga jashtë në 50%;
Strukturë e re pagash me bazë performancën;
Bonus vjetor për punonjësit më të vlerësuar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd