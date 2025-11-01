Vodhi automjetin në Yrshek e më pas doli të shëtiste me të, vihet në pranga 35-vjeçari në kryeqytet

TIRANË- Një 35-vjeçar është arrestuar nga policia, pasi akuzohet se ka vjedhur një automjet në Yrshek në Tiranë. Blutë bëjnë me dije se i automjeti i vjedhur është sekuestruar. Ndërkohëm materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme.
Njoftimi i Policisë:
Vijojnë goditjet ndaj veprimtarive kriminale në fushën e vjedhjes së pronës dhe pasurisë. Vodhi 1 automjet në Yrshek, kapet në flagrancë nga shërbimet e Policisë, duke drejtuar automjetin e vjedhur, dhe vihet në pranga 35-vjeçari.
Sekuestrohet automjeti i vjedhur. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 6, pas informacionit të marrë se në Yrshek ishte vjedhur një automjet, kanë organizuar punën për identifikimin dhe kapjen e autorit. Si rezultat i veprimeve të shpejta policore është arrestuar shtetasi: -D. K., 35 vjeç, banues në Tiranë.
Ai u kap në flagrancë nga shërbimet e Policisë, në Rrugën e Qelqit, duke drejtuar automjetin tip "Volkswagen", në pronësi të shtetasit M. E., që dyshohet se e ka vjedhur, në oborrin e banesës së këtij shtetasi. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme.
