Tre shenjat me fat të ditës sipas Paolo Fox për të shtunën, 1 nëntor 2025

Qielli i 1 nëntorit hap një periudhë me energji të larta për disa shenja që ndihen të mbështetura nga yjet në dashuri, punë dhe vendime personale.
Disa po rigjejnë besimin në vete, të tjerat po shijojnë frytet e përpjekjeve të bëra muajin e kaluar.
Le t’i shohim më nga afër tre shenjat që gëzojnë më shumë fat sot, sipas Paolo Fox.
🥇 Akrepi – Koha për të vepruar dhe për të shkëlqyer
Qielli i sotëm të jep forcë, guxim dhe një dritë të veçantë. Yjet janë në krahun tënd dhe të nxisin të mos presësh më, por të marrësh iniciativën. Nëse ke një projekt, një ide apo një ndjenjë për të shprehur, ky është momenti i duhur.
Venusi po afrohet në shenjën tënde dhe forcon karizmën e lindur, duke të bërë më tërheqës dhe më të vendosur. Edhe në punë je në gjendje të tregosh aftësinë tënde, ndaj mos nguro të kërkosh më shumë. Dashuria fiton ngjyra të reja: emocionet janë të forta dhe të sinqerta.
🔹 Fjalë kyçe e ditës: Veprim
🔹 Fusha me më shumë fat: Iniciativa personale dhe dashuria
—
🥈 Gaforrja – Intuita jote është busulla që të udhëheq
Pas një periudhe pasigurie, sot ndihesh më i qetë dhe i përqendruar. Qielli të jep mbështetje dhe aftësinë për të ndjerë në mënyrë të saktë se cilat janë hapat e duhur. Vendimet që merr sot do të kenë efekt afatgjatë, prandaj mos u druaj të veprosh me bindje.
Në dashuri, marrëdhëniet që kanë kaluar prova po hyjnë në një fazë më të ngrohtë; ke nevojë për afërsi, dhe partneri/partnerja është më i/e hapur për ta dhënë. Në punë, bashkëpunimet që nisin tani kanë themele të forta.
🔹 Fjalë kyçe e ditës: Besim
🔹 Fusha me më shumë fat: Marrëdhëniet dhe zhvillimet profesionale
—
🥉 Peshqit – Rilindje e plotë dhe fillime të reja
Hëna ndodhet në shenjën tënde dhe të dhuron ndjeshmëri, fat dhe një energji rinovuese. Pas disa javësh reflektimi, tani është koha të mbyllësh derën e së kaluarës dhe të përqendrohesh në atë që mund të ndërtosh.
Qielli është i qartë dhe i hapur për dashuri të reja, për mundësi profesionale dhe për qartësi mendore. Njerëzit rreth teje të ndihen më shumë, ndërsa ti arrin të komunikosh me sinqeritet dhe butësi. Nëse ke ëndrra të mbetura pezull, sot është dita për t’u kthyer tek to.
🔹 Fjalë kyçe e ditës: Rilindje
🔹 Fusha me më shumë fat: Dashuria dhe projektet personale /noa.al
