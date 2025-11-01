Horoskopi i Paolo Fox për sot, e shtunë 1 nëntor 2025

Lexoni parashikimet e Paolo Fox për të zbuluar se çfarë ju rezervojnë yjet sot në dashuri, punë, shëndet dhe fat.
Dashi
Fundjavë e mbarë! Edhe një herë, këto yje shpërblejnë aftësinë tënde për të vepruar: Merkuri është në pozicion të favorshëm. Çfarë ndodh në dashuri? Tetori që sapo kaloi ishte një muaj i rëndë, i shoqëruar me mungesa dhe distanca; nëntori sjell frymë të re dhe nga data 6 sugjeron për të gjithë ata që kanë humbur një dashuri, të provojnë përsëri. Për momentin, planifiko diçka të bukur për ditët në vijim.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Ky periudhë të fton të mos mbetesh peng i së kaluarës, por të shohësh me besim drejt mundësive të reja. Çfarë ke përjetuar në tetor të ka mësuar shumë; tani është koha për t’u ringritur. Në dashuri, mos ki frikë të hapesh përsëri: qielli mbështet ata që veprojnë dhe nuk presin. Bëje hapin e parë, edhe nëse është i vogël.
Demi
Ke nevojë për siguri – në dashuri, punë dhe në financa. Ke qenë ndër shenjat më të lodhura, me Merkurin kundër deri para pak kohësh. Tani Merkuri është sërish në anën tënde dhe nëntori premton zgjidhje. Dashurisë i duhet pak më shumë zjarr; çiftet që kanë çfarë të thonë, le të flasin tani, sepse nga 6 nëntori opozita e Venusit mund të sjellë dyshime.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Nevoja për qëndrueshmëri është e kuptueshme pas një periudhe paqartësie, por mos prit garanci absolute për gjithçka. Përmirëso dashurinë me gjeste të vogla, me vëmendje të përditshme. Kështu do rikthesh pasionin. Fillo të kesh besim se zgjidhjet janë afër dhe rreth vetes do krijosh kontakte që të hapin rrugë të reja — një mundësi konkrete po afrohet.
Binjakët
Ky fundjavë sjell disa provokime të vogla. Edhe pse je aktiv dhe i gjallë, sot dhe nesër mund të ndihesh pa dëshirë për të bërë shumë. Në familje mund të ketë dalë ndonjë problem i papritur. Mund të jetë një gjendje fizike e lodhshme ose mungesa e dikujt që të rëndon shpirtërisht. Kufizoje shoqërinë me miq të besuar. Në punë, me Merkurin kundër, projektet mund të vonohen — ndoshta ke nevojë për një pushim të shkurtër.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Zgjidh me kujdes kë do pranosh pranë teje tani: nuk ke pse të tregosh forcë kur ndihesh i lodhur. Dëgjo trupin dhe zemrën, mos e detyro veten në shoqëri të panevojshme. Në qetësi dhe intimitet mund të gjesh ndjenjat më të vërteta. Kujdesu për lidhjet që ke – janë thesari yt më i çmuar.
Gaforrja
Ky fundjavë është frymëzues: intuita jote e fortë do të të ndihmojë shumë. Nga data 3 nëntor fillon një javë me zhvillime të rëndësishme. Do të ndihesh sërish në qendër të vëmendjes, si në dashuri, ashtu edhe në punë. Nëse ke marrë tashmë një vendim të madh, prit të tjera mundësi që po vijnë.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Ndiq instinktin tënd – ai është udhërrëfyesi më i mirë tani. Nëse ke fituar vëmendje apo lavdërime së fundmi, përdori për të forcuar besimin në vetvete. Qielli të mbështet të ndërtosh të ardhmen me hapa të guximshëm e të mençur.
Luani
Kujdes me trupin: po, ka përmirësim, edhe falë Merkurit që s’është më kundër. Javën e ardhshme do jesh ndër më të favorizuarit në renditje, edhe pse mungon ende pak stabilitet fizik. Në punë dhe dashuri je protagonist, por për të qenë i pari shpesh ke djegur shumë energji. Kjo fundjavë duhet t’i dedikohet qetësimit mendor dhe fizik.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Mëso të respektosh kufijtë e trupit tënd. Nuk mund të arrish gjithçka duke anashkaluar shëndetin. Rezervo kohë për pushim – suksesi është i vlefshëm vetëm nëse mund të shijohet. Kujdesu për veten: vetëm kështu do arrish objektiva të mëdhenj pa e shteruar energjinë tënde.
Virgjëresha
Hëna përballë mund të thyejë barrierat që ke ngritur kohët e fundit për t’u mbrojtur. Disa javë më parë ke qenë në qendër të situatave të lodhshme, sidomos në punë, duke mbrojtur stabilitetin tënd. Ke qenë racional, por je njeri – duhet të shkarkosh tensionin. Sot dhe nesër ke nevojë për njerëz që të kuptojnë vërtet, veçanërisht në dashuri.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Nuk je gjithmonë i detyruar të jesh logjika e grupit. Prano emocionet dhe shprehi ato. Dashuria mund të të ndihmojë të çlirohesh nga ngarkesat. Shprehja e ndjenjave nuk është dobësi, por pjekuri. Lidhje të reja intriguese mund të lindin tani – ndoshta edhe më të pazakonta ose të përkohshme, por emocionuese.
Peshorja
Rikthehesh ndër shenjat më të motivuara të periudhës. Ky vit ka sjellë ndryshime në punë dhe ndoshta përgjegjësi të reja, shpesh pa përfitime financiare. Por ke fituar vetëdije dhe qartësi për veten. Dashuria mbetet prioritet; po kërkon ekuilibër dhe do ta gjesh së shpejti.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Giove i pafavorshëm solli vonesa që nga viti i kaluar, por tani po lë hapësirë për rritje. Ke ndryshuar shumë – në punë, në rrethin shoqëror dhe në mënyrën si i sheh gjërat. Mos humb besimin tek të tjerët, por mëso të vendosësh kufij. Paqja e brendshme duhet të jetë qëllimi yt kryesor tani.
Akrepi
Ky është një moment shumë i rëndësishëm: me yje kaq të favorshëm, është koha të nxisësh ngjarjet, jo t’i presësh. Nëse ke një ide konkrete, vepro! Qielli të mbështet fuqishëm. Sot dhe nesër mund të kesh ëndrra domethënëse apo njohje të reja. Nga data 6 Venusi do rikthehet në shenjën tënde. Është koha të tregosh vlerën tënde të vërtetë.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Fati ndihmon ata që guxojnë. Është momenti të tregosh dëshirat dhe talentin tënd. Personat që takon tani mund të kenë ndikim të madh në jetën tënde. Dashuria është në kulmin e saj për ndjenja të thella dhe lidhje që mund të ndryshojnë gjithçka.
Shigjetari
Me këtë qiell, energjia jote është e pashtershme. Je plot ide, gati për projekte të reja dhe për të eksperimentuar. Pas një periudhe bllokimesh, tani po vijnë mundësi. Merkuri në shenjë ndihmon, edhe këtë fundjavë. Vetëm Hëna sot të lodh pak: nëse ndihesh pa fuqi, lëre për nesër atë që mund të presë.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Respekto ritmin tënd: jo çdo gjë duhet ndodhur menjëherë. Përdor energjinë me mençuri, përqendrohu në ato që kanë rëndësi dhe mos harro të pushosh. Edhe udhëtimet e shpirtit kërkojnë ndalesa. Jepi vetes mundësi për t’u rigjeneruar dhe për të parë botën me sy të rinj.
Bricjapi
Hëna e favorshme sjell përfitime dhe energji pozitive. Megjithatë, me Jupiterin kundër, tensionet në punë apo në familje mund të rishfaqen, sidomos në çështje parash ose pronash. Ke marrë mbi vete shumë përgjegjësi, ndaj ndihesh i lodhur. Dëshira për t’u shkëputur është e kuptueshme, por nuk do e bësh – vetëm pushimi të duhet.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Pauza nuk do të thotë dorëzim, por respekt për kufijtë e tu. Shfrytëzoje këtë ditë për të rishikuar bashkëpunimet apo marrëveshjet që nuk funksionojnë më. Relaksohu dhe mendo me qetësi për të ardhmen – ke mundësinë të ndryshosh rrugën nëse ajo s’të përfaqëson më.
Ujori
Ky fundjavë sjell emocione të forta dhe zgjedhje të rëndësishme falë Venusit që të favorizon. E shtuna dhe e diela janë ditë të shkëlqyera për dashurinë. Mund të rifitosh një lidhje, megjithëse ende ka pak zemërim për çështje të pazgjidhura. Nga ana financiare, sfidat s’kanë munguar, por tani hapet një dritare e re shprese.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Mos lejo që burokracia apo detajet e lodhshme të zbehin bukurinë e ndjenjave që mund të jetosh. Një përgjigje e mirë nga një kërkesë e vjetër mund të vijë. Merkuri bëhet sërish aleat, por kujdes me shpenzimet – periudha e fundit ka qenë e rëndë për portofolin.
Peshqit
Përdor energjinë e Hënës në shenjën tënde: qielli është i jashtëzakonshëm për ty. Nëse po përjeton një krizë, është koha të largohesh nga tensionet e së kaluarës. Mos e harxho këtë moment të favorshëm duke u lidhur me kujtime që nuk kthehen. Qielli është i pastër për fillime të reja, si në punë, ashtu edhe në dashuri.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Ky është momenti yt i rilindjes. Intuita të udhëzon saktë; beso në veten tënde. Hiq dorë nga e shkuara dhe përqafo të ardhmen me guxim. Në brishtësinë tënde fshihet forca e madhe për të ndërtuar lumturi të qëndrueshme. Qielli të jep dritë për ta bërë realitet atë që dikur dukej e pamundur. /noa.al
