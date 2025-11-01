Parashikimi i motit për sot, 1 nëntor 2025

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 01-11-2025, 07:21
Ditën e sotme vendi ynë do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme.
Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin pa përjashtuar vranësira të pakta kalimtare në pjesën e parë të ditës.
Era do të fryjë e lehtë me drejtim verilindje -veriperëndim me shpejtësi mesatare 6m/s. Ndërsa deti pritet të ketë valëzim të forcës 1-2 ballë.
