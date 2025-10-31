Ndarja nga bashkëshortja dhe martesa me Xhoanën/ Ish-truproja i Fatos Nanos: Thirri të dashurën në TV dhe u dha mesazh të fortë shqiptarëve

Ish-truproja i Fatos Nanos, Viktor Agolli ka treguar detaje edhe nga jeta personale e ish kryeministrit Fatos Nano që është ndarë sot nga jeta në moshën 73-vjeccare.
Ai ka rrëfyer se në momentet që vendi të ndahej nga ish- bashkëshortja Rexhina Fatollidhe vendosi të martohej me Xhoana Nanon, ish kreu I PS kishte marrëdhënie të ngurta me familjarët pasi nuk ishin dakord me vendimin e tij.
“Bëri një gjë për këtë shqiptarët duhet tja dimë për nder. E thirri në tv të dashurën e tij që e bëri më pas bashkëshorten, dha mesazhin që nëse keni një marrëdhënie që nuk shkon me gruan lëreni dhe merrni të dashurën.
Kishte marrëdhënie të ngurta me familjarët pasi i dolën kundër.
Çfarë solli Xhoana në jetën e tij? Respektonte gruan dhe gratë por nuk merrte mendime nga gratë, i merrte vetë vendimet”, tha ai.
