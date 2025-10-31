Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
142 miliardë dollarë në dy vite, Rusia po blen ar si kurrë më parë. Perëndimi nuk di si t’i përgjigjet kësaj lëvizje!
Transmetuar më 31-10-2025, 22:37

Në vetëm dy vite, Rusia ka shtuar në rezervat e saj ar me vlerë 142 miliardë dollarë në thesaret e saj, duke ndjekur një strategji që ka shkaktuar siklet dhe shqetësim në ekonomitë perëndimore.

Nëse ari është simboli përfundimtar i sigurisë dhe stabilitetit, atëherë Moska duket se po e përdor atë si një mburojë mbijetese kundër sanksioneve që vazhdojnë të ushtrojnë presion pas pushtimit të Ukrainës.

Sipas Këshillit Botëror të Arit (WGC), Rusia tani mban 2,326.5 ton ar. Numri është mbresëlënës, por mesazhi i vërtetë qëndron pas përshtatshmërisë: rritja e rezervave vepron si një kundërpeshë ndaj sistemit financiar ndërkombëtar, ku dollari ende dominon.

Kina, e cila ka më shumë se 3,500 ton, po lëviz në të njëjtin drejtim, duke zvogëluar ekspozimin e saj ndaj obligacioneve amerikane. Kjo “aleancë e re e arit” po krijon një peizazh të ndryshëm ekonomik – më pak të varur nga Perëndimi dhe më të orientuar drejt vetëmjaftueshmërisë.

Për Rusinë, kjo strategji nuk është vetëm ekonomike. Është një deklaratë politike: Kremlini po tregon se, pavarësisht sanksioneve dhe izolimit, ka mjetet për të forcuar monedhën e tij dhe për të ruajtur ndikimin e tij.

Perëndimi, duke parë Moskën të “mbushë” arkat e tij, po fillon të kuptojë se qëndrueshmëria ekonomike mund të jetë një armë më e fuqishme se çdo embargo mallrash.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

