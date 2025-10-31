Pentagoni jep ‘dritën jeshile’ për raketat Tomahawk në Ukrainë/ Analiza e CNN: A duhet të trembet Rusia?

RUSI- Pentagoni i ka dhënë Shtëpisë së Bardhë dritën jeshile për t’i siguruar Ukrainës raketa Tomahawk me rreze të gjatë veprimi, pasi vlerësoi se kjo nuk do të ndikonte negativisht në rezervat amerikane, duke e lënë vendimin përfundimtar politik në duart e Presidentit Donald Trump, sipas tre zyrtarëve amerikanë dhe evropianë të njohur me çështjen.
Trump tha më parë këtë muaj, gjatë një dreke pune me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në Shtëpinë e Bardhë, se ai do të preferonte të mos ia jepte raketat Ukrainës sepse “nuk duam të japim gjëra që na duhen për të mbrojtur vendin tonë”.
Shtabi i Përbashkët informoi Shtëpinë e Bardhë për vlerësimin e tij në fillim të këtij muaji, pak para se Trump të takohej me Zelenskyn, i cili ka kërkuar që raketat të synojnë në mënyrë më efektive objektet e naftës dhe energjisë thellë brenda Rusisë. Raketat Tomahawk kanë një rreze veprimi prej rreth 1.600 miljesh.
Vlerësimi i dha zemër aleatëve evropianë të SHBA-së, të cilët besojnë se SHBA-të tani kanë më pak justifikime për të mos i furnizuar raketat, thanë dy zyrtarë evropianë. Trump tha gjithashtu vetëm disa ditë para takimit me Zelenskyn se SHBA-të kanë "shumë Tomahawk" që potencialisht mund t’ia japin Ukrainës.
Zyrtarët amerikanë dhe evropianë u habitën, pra, kur Trump ndryshoi në mënyrë dramatike mendimin e tij disa ditë më vonë, duke thënë gjatë fjalës hapëse në një drekë pune në Shtëpinë e Bardhë me Zelenskyn se SHBA-të “kanë nevojë” për Tomahawkët. Më pas ai i tha Zelenskyt pas dyerve të mbyllura se SHBA-të nuk do t’i jepnin ato të paktën jo ende.
Vendimi i Trump erdhi një ditë pasi ai foli në telefon me Presidentin rus Vladimir Putin, i cili i tha Trump se raketat Tomahawk mund të godisnin qytete të mëdha ruse si Moska dhe Shën Petersburgu nuk do të kishin ndikim të rëndësishëm në fushën e betejës, por do të dëmtonin marrëdhënien SHBA-Rusi. Trump nuk i ka hequr plotësisht raketat nga tavolina, thanë burime më parë për CNN, dhe administrata ka hartuar plane për t’i siguruar ato Ukrainës shpejt nëse Trump jep urdhrin.
Trump është gjithashtu aq i frustruar në javët e fundit me mungesën e gatishmërisë së Putinit për të marrë seriozisht në konsideratë bisedimet e paqes saqë miratoi sanksione të reja amerikane ndaj firmave ruse të naftës javën e kaluar dhe anuloi për momentin një takim të planifikuar me Putinin në Budapest për të diskutuar për Ukrainën.
Ndërsa Pentagoni nuk ka shqetësime në lidhje me rezervat, zyrtarët e mbrojtjes amerikane ende po përpiqen të kuptojnë se si Ukraina do të stërvitet dhe do t’i vendosë raketat, thanë zyrtarët. Burimet shtuan se ka ende disa çështje operacionale, që duhet të zgjidhen që Ukraina të jetë në gjendje t’i përdorë raketat në mënyrë efektive.
Një pyetje e pazgjidhur është se si do t’i lëshonte Ukraina raketat nëse do t’i siguronte SHBA-ja. Tomahawk-ët lëshohen më shpesh nga anijet sipërfaqësore ose nëndetëset, por Marina e Ukrainës është shumë e varfër , kështu që raketat ka të ngjarë të duhet të lëshohen në tokë. Trupat e Marinës dhe Ushtria kanë zhvilluar lançues tokësorë që mund t’i ofrohen Ukrainës.
Por edhe nëse SHBA-të nuk do të donin të siguronin raketat lëshuese, zyrtarët evropianë besojnë se Ukraina mund të gjente një zgjidhje alternative. Një zyrtar theksoi se inxhinierët ukrainas ishin në gjendje të zhvillonin një zgjidhje alternative për të përdorur raketat Storm Shadow të ofruara nga Mbretëria e Bashkuar, të cilat fillimisht ishin projektuar për t’u përdorur nga avionët modernë të NATO-s dhe duhej të integroheshin në flotën e vjetër të avionëve luftarakë të epokës sovjetike të Ukrainës.
Në një postim në X më herët këtë javë, Zelenksy tha se Ukraina shpreson të zgjerojë aftësitë e saj me rreze të gjatë veprimi deri në fund të këtij viti, në mënyrë që lufta të përfundojë “me kushte të drejta” për vendin.
“Sanksionet globale dhe preciziteti ynë i saktë po sinkronizohen praktikisht për t’i dhënë fund kësaj lufte me kushte të drejta për Ukrainën. Të gjitha objektivat e goditjes së thellë duhet të jenë plotësisht të fiksuara deri në fund të vitit, duke përfshirë zgjerimin e gjurmës sonë afatgjatë," shkroi ai./CNN
