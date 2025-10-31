Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Fati i Erion Veliajt, Gjykata Kushtetuese tërhiqet për të marrë vendim
Transmetuar më 31-10-2025, 17:24

Gjykata Kushtetuese tërhiqet për vendim mbi kërkesën e Veliajt për të shfuqizuar shkarkimin nga detyra

Trupi gjykues i Gjykatës Kushtetuese është tërhequr për të shpallur vendimin lidhur me kërkesën e Kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, i cili kërkon shqyrtimin e ligjshmërisë së shkarkimit të tij nga detyra.

Pas një seance që zgjati rreth shtatë orë, u dëgjuan argumentet e të dyja palëve, ndër to edhe pretendimet e Veliajt për “standard të dyfishtë” në zbatimin e ligjit.

Menjëherë pas përfundimit të seancës, Veliaj u largua nga ambientet e Gjykatës Kushtetuese dhe u shoqërua nga Policia e Burgjeve drejt qendrës së paraburgimit në Durrës.

Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Holta Zaçaj, bëri me dije se data dhe ora e shpalljes së vendimit do të publikohen në vijim. /noa.al

