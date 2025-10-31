Fati i Erion Veliajt, Gjykata Kushtetuese tërhiqet për të marrë vendim

Gjykata Kushtetuese tërhiqet për vendim mbi kërkesën e Veliajt për të shfuqizuar shkarkimin nga detyra
Trupi gjykues i Gjykatës Kushtetuese është tërhequr për të shpallur vendimin lidhur me kërkesën e Kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, i cili kërkon shqyrtimin e ligjshmërisë së shkarkimit të tij nga detyra.
Pas një seance që zgjati rreth shtatë orë, u dëgjuan argumentet e të dyja palëve, ndër to edhe pretendimet e Veliajt për “standard të dyfishtë” në zbatimin e ligjit.
Menjëherë pas përfundimit të seancës, Veliaj u largua nga ambientet e Gjykatës Kushtetuese dhe u shoqërua nga Policia e Burgjeve drejt qendrës së paraburgimit në Durrës.
Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese, Holta Zaçaj, bëri me dije se data dhe ora e shpalljes së vendimit do të publikohen në vijim. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd