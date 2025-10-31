Belinda Balluku del nga SPAK dhe flet përse u thirr!

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 31-10-2025, 16:03
“Në respekt të organeve të drejtësisë, kam pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për një çështje në hetim. Si qytetare e Shqipërisë edhe zyrtare publike e shikoj si një proces, një proces si cili jam shpresëplotë që do jetë i bazuar mbi transaprencë dhe mbi parimet drejtësisë teke cila besoj”, tha Balluku.
