Ndarja nga jeta e Fatos Nanon, reagon edhe kampi blu! Tritan Shehu: Humbje e madhe për politikën shqiptare!

TIRANË- Deputeti i Partisë Demokrat, Tritan Shehu ka reaguar për ndarjen nga jeta të Fatos Nano. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Shehu e ka cilësuar ndarjen nga jeta të Nanos, jo vetëm humbje për familjen socialiste, por dhe për politikën shqiptare. Gjithashtu Depueti demokrati shpreh ngushëllimet e tij për familjarët, miqtë dhe e bashkëpunëtorët.
“Ngushellimet me te sinqerta per humbjen e Z. Fatos Nano! Nje humbje per familjen socialiste. Nje humbje per politiken shqiptare. Ngushellime familjes se tij, qe e ndjen e perjeton me shume se gjithesekush kete humbje. Bashkepuntoreve ne vite. Miqve e shokeve. Ngushellime!”, thuhet në postimin e Tritan Shehut.
