PËRDITËSIM DIREKT: Belinda Balluku futet në SPAK

🔴 PËRDITËSIM DIREKT: Belinda Balluku paraqitet në Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)
Në orët e pasdites sot, Zëvendëskryeministrja dhe Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, u paraqit në ambientet e SPAK-ut, ku pritet t’i komunikohen akuzat për hetime që po zhvillohen ndaj saj.
Çfarë dihet deri tani
Balluku ka marrë thirrje nga SPAK për t’u paraqitur së bashku me avokatin e saj të zgjedhur.
Më herët, motra e Ballukut, Pamela Qirko, e njohur si avokatja e saj, është paraqitur në SPAK si përfaqësuese ligjore.
Hetimi ndaj Ballukut lidhet me një sërë kallëzimesh për tenderë, dhënë ndaj institucioneve që ajo drejton, përfshirë projekti i tunelit të Llogarës.
SPAK ka konfirmuar vetëm se “personi është nën hetim” dhe nuk ka dhënë detaje të tjera për momentin.
Çfarë ndodh më tej
Hetimi është në fazë aktive dhe pritet që SPAK të njoftojë zyrtarisht nëse ndaj Ballukut do të ngrihen akuza formale. Deri atëherë, edhe pozicioni i saj në qeveri mbetet në pikëpyetje, ndërsa vëmendja mediatike dhe publike është përqendruar tek ky rast.
