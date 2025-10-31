Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Lamtumirë Kryetar’! Ndarja nga jeta e Fatos Nanos, reagon Edi Rama
Transmetuar më 31-10-2025, 15:29

TIRANË- Kryeministri Edi Rama ka reaguar për ndarjen nga jeta të Fatos Nanos.

Me anë të një postimi në Facebook, Rama ndan një foto Nanos të shoqëruar me një ikonë zemërthyer dhe krahas fotos shkruan lamtumirë kryetar.

"Lamtumirë Kryetar", shkruan Kryeministri rama në Facebook.

