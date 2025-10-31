Ndahet nga jeta ish-kryeministri Fatos Nano

Ish kryeministri Fatos Nano ndërroi jetë sot pas afro një muaji që ishte në gjendje kritike në spitalin Hygeia në Tiranë.
Fatos Nano u nda nga jeta në moshën 73 vjeçare këtë të premte 31 tetor ora 14.20, raporton noa.al duke cituar burime zyrtare nga spitali privat.
Nano përfundoi në spital në fillim të tetorit të këtij viti pas një arresti kardiak i cili pasoi gjendjen kritike dhe të pavetëdijshme të të ndjerit.
I pari zyrtar që reagoi ishte Edi Rama me këtë foto ku shkruan: Lamtumirë kryetar!
Kush ishte Fatos Nano
Fatos Nano (1952 – 2025) ishte një nga figurat më të rëndësishme të politikës shqiptare pas rënies së komunizmit. Ai shërbeu disa herë si Kryeministër i Shqipërisë dhe ishte themeluesi dhe drejtuesi historik i Partisë Socialiste të Shqipërisë (PS).
I lindur më 16 shtator 1952 në Tiranë, Nano u diplomua për filozofi dhe ekonomi politike në Universitetin e Tiranës. Karrierën e nisi si ekonomist dhe studiues, ndërsa pas ndryshimeve politike të fillimviteve ’90 luajti një rol kyç në transformimin e ish-Partisë së Punës në Partinë Socialiste.
Në vitin 1991, Nano u emërua për herë të parë Kryeministër i Shqipërisë, por qeveria e tij zgjati vetëm pak muaj pas trazirave të pranverës së atij viti. Ai u arrestua në vitin 1993 dhe u dënua për “abuzim me detyrën”, dënim që më vonë u konsiderua politik dhe u anulua pas fitores së socialistëve në vitin 1997, kur Nano u rikthye si Kryeministër deri në vitin 1998.
Gjatë viteve në krye të Partisë Socialiste, ai ishte një figurë ndër më kontradiktoret e tranzicionit politik shqiptar — i njohur për inteligjencën, stilin e drejtpërdrejtë dhe aftësinë për të ndërtuar aleanca.
Nano u tërhoq përfundimisht nga politika aktive pas zgjedhjeve të vitit 2005, duke i dorëzuar drejtimin e PS-së Edi Ramës.
Përveç karrierës politike, ai ishte autor i disa botimeve publicistike dhe analizave ekonomike, dhe mbahej mend për qetësinë e tij intelektuale në debatet publike.
Fatos Nano mbetet një nga figurat më të spikatura të periudhës së tranzicionit shqiptar, me ndikim të thellë në politikën moderne të vendit. /noa.al
