Zgjedhjet e pjesshmë të 9 nëntorit! KQZ publikon fletën e votimit dhe renditjen e kandidatëve sipas bashkive
Transmetuar më 31-10-2025, 14:36

Renditja për zgjedhjet e datës 9 nëntor 2025

Bashkia Vlorë: 1. Brunilda Mersini 2. Dionis Sota 3. Gjergj Nika

Bashkia Berat 1. Ervin Ceca 2. Pavlo Shkarpa

Bashkia Tepelenë 1. Gabriel Guma 2. Gramos Sako

Bashkia Cërrik 1. Eligert Hima 2. Amarildo Hoxha 3. Florenc Doka

Bashkia Mat 1. Altin Bojni 2. Eduart Brahilika 3. Suzana Pasha

