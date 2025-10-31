Të dhënat po ngarkohen...
Zgjedhjet e pjesshmë të 9 nëntorit! KQZ publikon fletën e votimit dhe renditjen e kandidatëve sipas bashkive
Transmetuar më 31-10-2025, 14:36
Renditja për zgjedhjet e datës 9 nëntor 2025
Bashkia Vlorë: 1. Brunilda Mersini 2. Dionis Sota 3. Gjergj Nika
Bashkia Berat 1. Ervin Ceca 2. Pavlo Shkarpa
Bashkia Tepelenë 1. Gabriel Guma 2. Gramos Sako
Bashkia Cërrik 1. Eligert Hima 2. Amarildo Hoxha 3. Florenc Doka
Bashkia Mat 1. Altin Bojni 2. Eduart Brahilika 3. Suzana Pasha
