Berisha: “Egërsia e Ramës shihet te ajo çfarë po i ‘punon’ Erion Veliajt”

Tiranë, 31 tetor 2025
Ish-kryeministri Sali Berisha komentoi sot në mënyrë kritike veprimet e kryeministrit Edi Rama, duke e përshkruar atë si të egër dhe autoritar, me referencë të veprimtarive ndaj ish-kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj.
Berisha theksoi se veprimet e mazhorancës kanë për qëllim heqjen e të drejtave kushtetuese të opozitës, duke përfshirë të drejtën e interpelancës, të debatit dhe të ngritjes së komisioneve hetimore.
“Të na heqë të drejtën e interpelancës. Të na heqë të drejtën e debatit. Të na heqë të drejtën e komisionit hetimor… Për të parë egërsinë e tij, shihni se ç’bën me Erion Veliajn”, – deklaroi Berisha.
Ai paralajmëroi gjithashtu se situata politike mund të bëhet edhe më e rëndë për disa figura të tjera të mazhorancës dhe kritikon narkoshtetin që, sipas tij, është instaluar në vend.
Berisha theksoi se opozita nuk mund të pranojë të bëhet “stoli e një bande”, duke insistuar se mazhoranca ka shkelur kodin e të drejtave themelore të njeriut dhe nuk respekton detyrimet më themelore ndaj qytetarëve dhe votuesve.
Ky qëndrim vjen në një kohë kur PD po organizon forumet dhe mbledhjet e saj, ndërsa debatet për të drejtën kushtetuese dhe rolin e opozitës në parlament janë në qendër të vëmendjes.
