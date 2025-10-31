Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tubim sensibilizues në Vlorë për 17 vjeçarin Leandro Shametaj që humbi jetën në aksident pasi u përplas nga një mjet
Transmetuar më 31-10-2025, 14:02

Vlorë, 31 tetor 2025

Nxënësit e shkollës “Ali Demi”, familjarët dhe qytetarë të shumtë u mblodhën përgjatë bulevardit Bulevardi "Ismail Qemali” në qytetin e Vlorës në një tubim sensibilizues përkujtimor, si reagim ndaj tragjedisë që përshkoi komunitetin.

Ndërkohë, ngjarja që tronditi qytetin ndodhi rreth orës 00:15 të natës, kur vetura tip “Porsche”, me shpejtësi të lartë dhe me shofer në gjendje të dehur, përplasi motomjetin me të cilin lëvizte Leandro Shametaj në bulevardin “Ismail Qemali”. Adoleshenti po kthehej nga puna si kamarier dhe ishte vetëm 17 vjeç.

Shoferi, i identifikuar si 32‑vjeçari H. B., është arrestuar për veprat “Drejtim i automjeteve në mënyrë të parregullt” dhe “Shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor”. Sipas burimeve, automjeti ishte në gjendje të dehur dhe ka bërë manovra me shpejtësi jashtë normave të lejuara në rrugë urbane.

Familjarë të të ndjerit kanë bërë apel për ndëshkim të rreptë të përgjegjësve dhe për ndërmarrjen e masave për pakësimin e shpejtësisë në zonat urbane, si dhe përforcimin e patrullimeve policore në orët e vona të natës.

Ky tubim sensibilizues në Vlorë shërben si një thirrje për reflektim të përbashkët mbi sigurinë rrugore, përgjegjshmërinë sociale dhe respektin ndaj jetës, në kujtim të një djali që humbi rrugëtimin për të ardhmen.

