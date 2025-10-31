Behgjet Pacolli del nga Prokuroria e Tiranës pas 3 orësh: E kam lënë në dorë të drejtësisë, aeroporti i Vlorës do të bëhet

Tiranë, 31 tetor 2025
Biznesmeni i njohur nga Kosova, Behgjet Pacolli, doli sot nga Prokuroria e Tiranës pas më shumë se tre orësh qëndrimi, ku u thirr në lidhje me hetimet për projektin e aeroportit të Vlorës.
Në një prononcim të shkurtër për mediat, Pacolli u shpreh se i beson drejtësisë shqiptare dhe se çështjen e ka lënë plotësisht në dorë të institucioneve ligjzbatuese.
“E kam lënë në dorë të drejtësisë. Besoj shumë në drejtësi dhe do veproj ashtu siç do pasojë vendimi. Aeroporti i Vlorës do të bëhet, do jetë ndoshta më i bukuri,” deklaroi ai.
Në javët e fundit, projekti i aeroportit është shoqëruar me tensione dhe përplasje mes ortakëve të koncesionarit. Sipas burimeve, në thelb të konfliktit qëndron ndarja e kuotave të aksioneve: Pacolli zotëron 98% përmes kompanisë Mabco, ndërsa biznesmeni Valon Ademi përmes 2A Group pretendon se zotëron 47%, ndonëse zyrtarisht ka vetëm 2%.
Këto mosmarrëveshje kanë çuar në bllokimin e përkohshëm të disa procedurave ligjore, ndërsa Pacolli akuzoi noteren Selimi për falsifikim të dokumenteve të transferimit të aksioneve — një çështje që tashmë po hetohet nga drejtësia shqiptare.
