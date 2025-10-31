Ngjarje tragjike në Elbasan, humb jetën një grua pas konsumimit të detergjentit

Elbasan, 31 tetor 2025
Dje, në Spitalin Rajonal Elbasan, është dërguar për ndihmë mjekësore shtetasja N. Ll., 58 vjeçe, e cila dyshohet se ka konsumuar një sasi detergjenti (acid) për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike. Pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve, 58-vjeçarja ka humbur jetën.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme. Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd