VENDIMI/ Rritet çmimi i transportit publik Kamëz–Tiranë: Bileta 50 lekë, aboneja 14,000 lekë

Kamëz, 31 tetor 2025
Qytetarët që përdorin linjën e transportit urban Kamëz–Tiranë do të përballen me rritje të çmimit të biletës dhe abonimit mujor duke filluar nga 1 nëntori.
Bileta e transportit publik do të kushtojë 50 lekë, nga 40 lekë që ishte deri më sot, ndërsa abonimi mujor rritet në 14,000 lekë nga 12,000 lekë më parë.
Operatori i linjës dorëzoi pranë Drejtorisë së Transportit të Bashkisë Kamëz një kërkesë për rritjen e tarifës, duke argumentuar nevojën për përballimin e rritjes së çmimeve të karburanteve dhe shpenzimeve operative. Bashkia Kamëz, nën drejtimin e kryebashkiakut Rakip Suli, hartoi një relacion teknik dhe financiar, i cili u shqyrtua nga komisionet përkatëse të Këshillit Bashkiak dhe u miratua me votim.
Vendimi ka shkaktuar pakënaqësi te qytetarët, të cilët shprehen se rritja e çmimeve ndikon në mënyrë të ndjeshme buxhetin e familjeve, në një kohë kur kostot e jetesës po rriten në mënyrë të përgjithshme.
