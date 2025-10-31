Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Veliaj-Gjykatës: Nuk dua mëshirë, dua drejtësi kushtetuese
Transmetuar më 31-10-2025, 11:58

Tiranë, 31 tetor 2025

Në fjalën e tij përpara Gjykatës Kushtetuese, kryebashkiaku i shkarkuar i Tiranës, Erion Veliaj, bëri një thirrje për drejtësi dhe respekt të Kushtetutës.

Veliaj e përshkroi gjykatën si një trup ndërmjetës mes popullit dhe pushtetit dhe theksoi se roli i saj është të mbajë pushtetin brenda kufijve që përcakton Kushtetuta.

“Nuk jam këtu për mëshirë apo privilegj, kërkoj drejtësi kushtetuese. Drejtësia e ndan shtetin e së drejtës nga shteti i frikës. Në këtë moment vendimtar, ju nuk jeni një gjykatë që po shqyrton një shkarkim të një kryebashkiaku, jeni trupi ndërmjetës mes popullit dhe pushtetit, i krijuar për ta mbajtur pushtetin brenda kufijve që i ka caktuar Kushtetuta. Vetëm kjo gjykatë mund ta kthejë pushtetin në binarët e Kushtetutës,” deklaroi Veliaj.

