Ekstradohet nga Italia 33-vjeçari Ermond Goga, i dënuar për kultivim kanabisi në Krujë

Policia e Shtetit thotë se në vijim të bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet strukturave homologe të Interpolit në Tiranë dhe në Romë, u finalizua procedura për ekstradimin nga Italia drejt Shqipërisë të shtetasit Ermond Goga, 33 vjeç, lindur në Krujë, i shpallur më herët në kërkim ndërkombëtar.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë, në vitin 2023, e ka dënuar Gogën me 4 vite burgim për veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike”. Nga dënimi i dhënë, atij i kanë mbetur për të vuajtur rreth 1 vit burgim.
Sipas hetimeve, në vitin 2021, Goga, në rolin e organizatorit, kishte bashkëpunuar me tre persona të tjerë për përgatitjen e një sipërfaqeje toke publike në fshatin Krastë, Krujë, me qëllim kultivimin e bimëve narkotike. Falë ndërhyrjes në kohë të Policisë, tentativa u parandalua që në fazën fillestare.
Gjatë kontrolleve në banesat e personave të përfshirë në rast, Policia gjeti dhe sekuestroi 240 fidanë kanabisi, një armë zjarri me municion, si dhe mjete që shërbenin për kultivimin e bimëve narkotike.
Më herët në 2020 policia kishte njoftuar se arrestoi Ermond Goga 27 vjeç, banues në Krujë, pasi u kap nga shërbimet e policisë në unazën e qytetit të Pogradecit, duke transportuar në drejtim të Tiranës me mjetin tip “Mitsubishi”, 9 emigrantë të paligjshëm, të cilëve kundrejt shpërblimit prej 100 euro secilit, iu kishte premtuar kalimin drejt vendeve të BE-së./noa.al
