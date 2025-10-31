Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Veliaj mbërrin në Kushtetuse/ ‘A e shkeli Rama Kushtetutën’? Ja si u përgjigj ai?
Transmetuar më 31-10-2025, 09:48

Tiranë, 31 tetor 2025

Kryebashkiaku i shkarkuar i Tiranës, Erion Veliaj, është paraqitur këtë të enjte në ambientet e Gjykatës Kushtetuese, ku po shqyrtohet ankimi i tij për shkarkimin nga detyra. Ai mbërriti nën masa të rrepta sigurie dhe me pranga në duar, i shoqëruar nga forcat e policisë.

Veliaj u transportua me një furgon policie nga paraburgimi i Durrësit drejt kryeqytetit. Sapo zbriti në oborrin e Gjykatës, ai përshëndeti me dorë gazetarët dhe operatorët që ndodheshin në vendngjarje.

Në momentin kur një prej gazetarëve e pyeti nëse “kryeministri Rama ka shkelur Kushtetutën”, Veliaj nuk dha asnjë përgjigje, pasi u shoqërua menjëherë nga efektivët e policisë drejt brendësisë së godinës ku do të zhvillohet seanca.

“Mbante pranga në duar. Pyetjes nëse Rama ka shkelur Kushtetutën nuk pati mundësi t’i përgjigjej; përshëndeti me dorë gazetarët përpara se të futej në Kushtetuese,” raportoi gazetarja Klodiana Lala, e pranishme në vendngjarje.

