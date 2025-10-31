Përmbytje në New York, dy persona humbasin jetën

New York, 31 tetor 2025
Dy persona kanë humbur jetën në qytetin e New York-ut pas reshjeve të dendura të shiut që shkaktuan përmbytje të mëdha në disa zona të qytetit, duke bllokuar rrugë, stacione metroje dhe duke vënë në rrezik dhjetëra banorë.
Sipas Policisë së New York-ut, viktimat u gjetën të mbytur në bodrume banesash të përmbytura nga uji. Njëri prej tyre, një burrë 39-vjeçar, u gjet pa ndjenja në një bodrum në Brooklyn. Pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë të ekipit të zhytjes së FDNY, ai ndërroi jetë pasi u nxor dhe u dërgua në spital.
Rasti i dytë ndodhi në lagjen Washington Heights, në veri të Manhattanit, ku u gjet trupi i një burri 43-vjeçar në një dhomë të përmbytur, sipas raportimeve të mediave lokale.
Menaxhimi i Emergjencave të qytetit bëri të ditur se reshjet kanë qenë ndër më të dendurat e regjistruara ndonjëherë. Shërbimi Kombëtar i Motit raportoi se 1.8 inç shi ra në Central Park të enjten, duke thyer rekordin e mëparshëm të vitit 1917, ndërsa 1.97 inç shi u regjistruan në Aeroportin LaGuardia, duke kapërcyer rekordin historik të vitit 1955.
Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin udhëtimet e panevojshme dhe të mos qëndrojnë në ambiente të mbyllura nën nivelin e tokës, për shkak të rrezikut të përmbytjeve të papritura.
