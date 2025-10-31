Vranësira dhe reshje lokale…parashikimi i motit për sot

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 31-10-2025, 07:17
Vendi ynë këtë të premte do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme.
Moti parashikohet me kthjellime e alternime vranësirash mesatare e hera-herës të dendura kryesisht në relievet malore në jug nga orët e mesditës.
Prezencë e reshjeve të shiut me intensitet të ulët kryesisht të karakterit lokal do të ketë në relievet malore në jug të territorit në orët e mesditës e pasdite.
