Cikloni i furishëm që po formohet mbi Europën: Çfarë moti na pret në nëntor

Atlantiku i Veriut po hyn në një fazë aktive me dinamikë të shtuar, e cila, sipas parashikimeve, do të sjellë mot të paqëndrueshëm dhe reshje të mëdha mbi Europën në fund të tetorit dhe fillim të nëntorit, paralajmërojnë meteorologët nga Severe Weather Europe.
Një det më i ngrohtë se mesatarja nxit zhvillimin e sistemeve frontale me më shumë lagështi, kështu që priten shira të shpeshta dhe një rrezik në rritje përmbytjesh. Një model tipik vjeshte merr formë mbi Atlantikun e Veriut dhe Evropën Perëndimore, ku zhvillohen lugina të thella atmosferike që sjellin lagështi dhe ngrohtësi në kontinent.
“Ciklon bombastik” dhe erëra të forta
Një “ciklon bombastik” po formohet që mund të sjellë erëra deri në 130 km/orë mbi Atlantik dhe Gjirin e Biskajës, me valë të rrezikshme dhe rryma të forta përgjatë brigjeve të Francës, Irlandës dhe Skocisë. Paqëndrueshmëri shtesë po krijohet nga Uragani Melissa i dobësuar, i cili tani po kontribuon në dinamikën e sistemit Atlantik.
Meteorologët presin që modeli i paqëndrueshëm të vazhdojë deri në fillim të nëntorit, me periudha të mundshme reshjesh të dendura shiu dhe përmbytjesh lokale. Dete të ngrohta rekord dhe pasojat
Për shkak të verës së ngrohtë dhe ngrohjes globale, detet përreth Europës janë dukshëm më të ngrohta se mesatarja. Temperaturat prej 22–23 °C janë regjistruar në Mesdheun qendror-perëndimor dhe rreth Azoreve, ndërsa vlerat prej 10 deri në 15 °C janë regjistruar në Evropën Perëndimore dhe në Detet e Veriut dhe Baltik.
Temperaturat e rritura, veçanërisht rreth Skandinavisë dhe Detit Baltik, mund të inkurajojnë zhvillimin e fronteve dimërore dhe stuhive dhe të sjellin shi ose borë më të dendur më vonë këtë vit.
Ajër më i lagësht dhe rrezik më i madh përmbytjesh
Detet më të ngrohta rrisin lagështinë në atmosferë, gjë që favorizon zhvillimin e cikloneve dhe stuhive. Ajri më i lagësht ushqen sistemet frontale që vijnë nga Atlantiku, duke sjellë reshje të dendura shiu dhe përmbytje të mundshme të menjëhershme.
Meteorologët paralajmërojnë se për shkak të deteve jashtëzakonisht të ngrohta, fillimi i nëntorit do të shënohet nga stuhi të shpeshta, erëra të forta dhe ciklone të forta mbi një pjesë të madhe të Europës.
