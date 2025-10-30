Nëntor 2025, 3 shenjat që duhet të bëjnë sytë katër sipas Paolo Fox

Astrologu Paolo Fox, thotë se Binjakët, Ujori dhe Demi janë shenjat që duhet të qëndrojnë më vigjilente gjatë nëntorit 2025.
Binjakët rrezikojnë të humbasin përqendrimin për shkak të tepricës së fjalëve. Ujori duhet të gjejë ekuilibrin mes ndryshimit dhe stabilitetit. Demi ka nevojë për durim dhe qetësi për të ruajtur harmoninë në marrëdhënie.
Yjet nuk paralajmërojnë dështime, por kërkojnë kujdes. Kush di të ndalet dhe të reflektojë, do të dalë nga ky muaj më i fortë, më i qartë dhe më i pjekur emocionalisht
Astrologu italian Paolo Volpi, i njohur me mbiemrin Fox, sugjeron se për nëntorin 2025, disa shenja të zodiakut duhet të ecin me kujdes.
Energji të paqëndrueshme, ndikime kontradiktore të Marsit e Saturnit dhe vendime të nxituara mund të sjellin lodhje, keqkuptime apo pengesa të përkohshme në dashuri dhe punë.
Nuk është një muaj i keq, por një periudhë që kërkon maturi, vëmendje dhe durim. Ja cilat janë 3 shenjat që duhet të bëjnë “sytë katër” këtë nëntor dhe përse.
1. Binjakët – Kujdes me fjalët dhe zgjedhjet e nxituara
Për Binjakët, nëntori është një muaj ku energjia mendore është e fortë, por e shpërndarë. Paolo Fox paralajmëron: rreziku më i madh nuk vjen nga të tjerët, por nga vetë ju.
Në dashuri, fjalët e tepërta mund të krijojnë keqkuptime, veçanërisht te çiftet që kanë kaluar periudha stresi. Shmangni debatet që lindin nga lodhja ose xhelozia. Beqarët mund të ndiejnë tërheqje ndaj dikujt të pamundur ose të largët – iluzionet mund të kushtojnë emocionalisht.
Në punë, keni ide të mira, por duhet të përqendroheni. Ndërprerjet dhe ndryshimet e shpeshta mund të pengojnë rezultatet.
Këshilla e Paolo Fox: Dëgjoni më shumë dhe flisni më pak. Përdorni logjikën tuaj të mprehtë për të sqaruar prioritetet, përndryshe mund të humbisni mundësi të vlefshme.
2. Ujori – Shumë ndryshime, pak qartësi
Për Ujorin, nëntori është muaji i lëvizjeve të brendshme dhe të jashtme. Ndryshimet ju tundin nga të gjitha anët, por jo çdo ndryshim është i dobishëm.
Në dashuri, mund të ndiheni të hutuar midis dëshirës për liri dhe nevojës për afërsi. Çiftet përballen me mungesë komunikimi, ndërsa beqarët mund të tërhiqen nga persona që nuk janë emocionalisht të qëndrueshëm.
Në punë, idetë tuaja janë brilante, por mungesa e fokusit mund t’i bëjë të vështira rezultatet. Saturni ju vendos përpara sfidave që kërkojnë organizim dhe durim.
Në shëndet, stresi mendor mund të ndikojë në energji.
Këshilla e Paolo Fox: Mos kërkoni gjithçka menjëherë. Stabiliteti është më i vlefshëm se entuziazmi i momentit. Merrni frymë dhe ecni hap pas hapi.
3. Demi – Duhet durim dhe kujdes në marrëdhënie
Edhe pse zakonisht i qëndrueshëm, Demi këtë muaj përballet me teste emocionale dhe profesionale.
Në dashuri, tensionet e mbetura nga e kaluara mund të rikthehen papritur. Çiftet mund të hyjnë në debate për arsye financiare ose për mungesë kohe për njëri-tjetrin. Beqarët ndihen të pasigurt, mes dëshirës për stabilitet dhe frikës për t’u hapur.
Në punë, mund të ketë vonesa apo pritje që ju lodhin. Projektet ecin ngadalë, dhe Paolo Fox ju këshillon të mos humbni durimin.
Në shëndet, kujdes me lodhjen fizike dhe me ushqimin – stresi mund të ndikojë në mirëqenien tuaj.
Këshilla e Paolo Fox: Mos u ngatërroni me detaje. Nëntori kërkon që të lini gjërat të marrin rrjedhën e tyre, pa u përpjekur t’i kontrolloni të gjitha. /noa.al
