3 shenjat më me fat të nëntorit 2025 sipas Paolo Fox

Sipas Paolo Fox, Akrepi, Luani dhe Peshorja janë tre shenjat më me fat të nëntorit 2025.
Akrepi rilind dhe fiton në dashuri e karrierë. Luani ndriçon me forcë dhe siguri. Peshorja gjen sërish ekuilibrin dhe dashurinë që meriton.
Yjet u buzëqeshin atyre që ndjekin zemrën dhe kanë guximin të besojnë se çdo ndryshim është një fillim i ri
Nëntori 2025, sipas Paolo Fox, është një muaj ku energjitë planetare sjellin një ndarje të qartë mes atyre që ngjiten në majë dhe atyre që duhet të presin për kthesën e duhur.
Venusi, Jupiteri dhe Marsi krijojnë një kombinim të fuqishëm për disa shenja që ndriçojnë më shumë se të tjerat – dashuria, puna dhe fati ecin në të njëjtin drejtim.
Tre shenja të veçanta përjetojnë një periudhë të artë, me mundësi që nuk duhen lënë pas dore. Ja cilat janë ato dhe pse nëntori është muaji i tyre.
1. Akrepi – Rilindje e plotë në çdo aspekt
Akrepi është padyshim shenja më me fat e muajit nëntor 2025. Qielli është në anën e tij: Dielli, Marsi dhe Venusi formojnë një trekëndësh të fuqishëm që rigjeneron ndjenjat, energjinë dhe karizmën.
Në dashuri, pasioni ndizet si rrallëherë më parë — çiftet kalojnë në një fazë më të thellë emocionale, ndërsa beqarët mund të përjetojnë takime që shënojnë një kthesë të jetës. Ky është muaji i shpirtit binjak dhe i emocioneve të vërteta.
Në punë, Akrepi është i pamposhtur: projektet e vjetra marrin hov, bashkëpunimet japin fryte dhe çdo përpjekje shpërblehet me sukses. Intuita është arma më e fortë — Paolo Fox thekson se çdo vendim i marrë “me ndjenjë” do të rezultojë i drejtë.
Në shëndet, ndiheni më të fortë dhe më të qetë; energjia fizike kthehet fuqishëm.
Përmbledhje: Nëntori është muaji i transformimit për Akrepin. Gjithçka që nis tani do të ketë qëndrueshmëri dhe ndikim afatgjatë.
—
2. Luani – Rritje, suksese dhe dashuri që ndizet sërish
Për Luanin, nëntori është një periudhë fuqie të pastër. Yjet i japin asaj që Paolo Fox e quan “moment lavdie personale”.
Në dashuri, energjia e Venusit rikthen flakën e pasionit dhe ndjenjën e sigurisë. Ata që janë në çift ndihen më të lidhur se kurrë, ndërsa beqarët kanë magnetizëm që tërheq vëmendjen në çdo ambient. Një dashuri e re mund të lindë aty ku nuk pritet.
Në punë, yjet hapin rrugë për avancime, nderime dhe mundësi udhëheqjeje. Luani del në pah për kreativitet dhe vendosmëri — nuk ka më vend për pasivitet.
Në shëndet, trup dhe mendje janë në harmoni. Vetëm kujdes me lodhjen nga tejangazhimi: pushimi është pjesë e suksesit.
Përmbledhje: Muaji i nëntorit shpërblen guximin dhe sinqeritetin e Luanit. Fati ndjek ata që nuk kanë frikë të tregojnë vlerën e tyre.
—
3. Peshorja – Harmoni, dashuri dhe suksese të merituara
Peshorja hyn në një fazë qetësie dhe bekimi yjor. Pas javësh të ngarkuara, nëntori sjell ekuilibër, dashuri dhe vlerësim profesional.
Në dashuri, Venusi i dhuron ëmbëlsi dhe emocione të forta. Çiftet që kanë kaluar periudha ftohjeje arrijnë sërish afërsi, ndërsa beqarët ndihen gati për një histori të re që mund të kthehet në diçka serioze.
Në punë, është koha e ideve të frytshme. Një projekt krijues apo bashkëpunim i ri mund të sjellë përfitime afatgjata.
Në shëndet, rikthehet energjia e munguar. Një stil jetese më i qetë dhe kujdesi ndaj vetes ju bëjnë të ndiheni në formë.
Përmbledhje: Paolo Fox e përshkruan nëntorin për Peshoren si “muajin e rimëkëmbjes shpirtërore” – një periudhë ku harmonia kthehet në mënyrë natyrale dhe gjithçka fillon të ecë pa pengesa. /noa.al
