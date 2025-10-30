Mbreti Charles i heq titullin e princit vëllait të tij Andrew, e largon edhe nga kështjella Windsor

Londër- Mbreti Charles i Britanisë ia ka hequr vëllait të tij më të vogël Andrew titullin e princit dhe e ka detyruar të largohet nga shtëpia e tij pranë Kështjellës Windsor, tha të enjten Pallati Buckingham, duke e ndëshkuar atë për lidhjet e tij me Jeffrey Epstein, pedofili i ndjerë.
Andrew, 65 vjeç, vëllai më i vogël i Charles dhe djali i dytë i Mbretëreshës së ndjerë Elizabeth, është vënë nën presion në rritje për sjelljen dhe lidhjet e tij me Epstein dhe në fillim të këtij muaji ai u detyrua të ndalonte së përdoruri titullin e tij të Dukës së Jorkut.
Charles tani i ka përshkallëzuar veprimet e tij kundër Andrew duke i hequr atij titujt, duke e lënë atë të njihet si Andrew Mountbatten Windsor.
Deklarata e Pallatit Buckingham tha se një njoftim zyrtar i ishte dërguar edhe Andrew për të hequr dorë nga qiraja e rezidencës së tij Royal Lodge në Windsor Estate, në perëndim të Londrës, dhe ai do të transferohet në një akomodim privat alternativ në Anglinë lindore.
"Këto kritika konsiderohen të nevojshme, pavarësisht faktit se ai vazhdon të mohojë akuzat kundër tij", tha pallati. "Madhëritë e tyre dëshirojnë ta bëjnë të qartë se mendimet dhe simpatitë e tyre më të thella kanë qenë dhe do të mbeten me viktimat dhe të mbijetuarit e çdo forme abuzimi", thuhet në njoftim.
Në javët e fundit, gazetat britanike e kanë kthyer vëmendjen te financat e Andrew pasi Times raportoi se ai nuk kishte paguar qira për rezidencën e tij me 30 dhoma për dy dekada, por kishte financuar të paktën 7.5 milionë paund (10.07 milionë dollarë) rinovime kur u zhvendos.
Në një ndërhyrje të rrallë politike, një komision parlamentar britanik të mërkurën vuri në dyshim nëse Andrew duhet të jetonte ende në shtëpi.
